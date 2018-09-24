Rektör Pınarbaşı'ndan öğrencilere mesaj

Asiye Eliaçık-ÖZEL HABER

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) olarak 12 bin öğrenci rakamının aşıldığını ve Türkiye'nin her bölgesinden öğrenci aldıklarını belirten Pınarbaşı, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin Alanya'ya, tüm öğrencilere, akademik ve idari personele hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

'ÜNİVERSİTEMİZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR'

"Öğrencilerimize daha güzel bir kampüs ortamı sağlamak açısından da çalışmalarımız devam ediyor" diyen Rektör Pınarbaşı, ALKÜ’nün her geçen gün büyüdüğünü söyleyerek, yeni dönemin başlamasıyla kampüste hareketliliğin başladığını dile getirdi. Pınarbaşı, "Bugün gerçekten çok heyecanlıyız. Gittikçe büyüyen bir üniversitemiz var. Şu an da 12 bin öğrenci sayısını aştık. Kampüsümüz cıvıl cıvıl oldu. Sürekli otobüsler, araçlar gidip geliyor. Ailelerle de tanışıyoruz. Bitlis'ten, Ordu'dan birçok memleketten gelen öğrencilerimiz var. Bugün ilk gün olduğu için veliler çocuklarını yalnız bırakmıyor kalacak yerlerini ayarlıyor. Ben öğrenci apartlarımızda yer kalmadığını da duyuyorum. Öğrenci sayımızın artması da bunda etkili. Biz tabi ki gerekli tüm tedbirlerimizi aldık, planlamalarımızı yaptık. Sınıflarımız, hocalarımız ve tüm ALKÜ olarak bugün yeni bir döneme başlıyoruz. İnşallah güzel bir yıl olacak. Öğrencilerimize daha güzel bir kampüs ortamı sağlamak açısından da çalışmalarımız devam ediyor. Alanya'ya, tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize yeni eğitim dönemi hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.