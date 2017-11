Rektör Pınarbaşı Kutay'ın konuğu oldu

ALANYA Alaaddin Kaykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web TV'nin konuğu oldu. Politika Kulisi'nde Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayan Rektör Pınarbaşı, merak edilen konulara açıklık getirdi. Uzun süredir Alanya'nın hayali olan yeni hastaneye taşınma süreciyle ilgili açıklamalar yapan Pınarbaşı, sürecin sonuna geldiklerini Kasım ayı içerisinde olmazsa en geç Aralık ayı içerisinde taşınma işlemlerini tamamlayacaklarını söyledi. Pınarbaşı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'ALANYA ÖĞRENCİLERİ ÇEKİYOR'

Hayırseverlerimizin emekleriyle fakülteler yaptık. 15 bin metrekarelik Rafet Kayış Mühendislik Fakültemiz var. Rektörlük binamız Konaklı'daydı. Şimdi öğrencilerimizle aynı yerde, Kestel'de yaşıyoruz. Eğitim fakültemizin de temelini attık, 2018'deki yeni dönemde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Alanya cennet gibi bir yer. Öğretim görevlisi ve öğrenci bulmakta hiç zorlanmıyoruz. Dolulukta üniversitemiz ilk 50'nin içerisinde. Alanya öğrencileri çekiyor. Alanya inşallah bir öğrenci kenti olacak. Bakanımız da bahsetti, 50 bin öğrenci hedefimiz var. Bir süreç alacak ama hayal değil. Her sene yeni bölümler açıyoruz ve alt yapımızı sağlamlaştırıyoruz.

'MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KAMPÜSÜ OLACAK'

Kestel'de üniversite meydanı oluşturacağız. Merkezi yemekhane ve kütüphane oluşturacağız. Oraya güzel bir kampüs yapmak istiyoruz. 30-40 bin öğrenciden bahsediyoruz. Daha büyük alan lazım. Orman Bakanlığından Cikcilli'de 1100 dönüm arazi tahsis edildi. Master planını hazırladık. Kalkınma Bakanlığına da sunduk. İnşallah önümüzdeki yıl Cikcilli'de inşaata başlayacağız. Orası daha çok sağlık kampüsü olacak. Tıp fakültesi binaları, diş hekimliği binası ve hastanesi, sağlık bilimleri fakültesi, spor bilimleri fakültesi olacak. Cikcilli Kampüsü diye geçiyor ama bakanımız geldiğinde de bahsettik, ismini Mevlüt Çavuşoğlu kampüsü yapmak istiyoruz. Bakanımız karşı çıktı ama Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın kendisinden habersiz olarak yaptığı jestten bahsetti. Biz de inşallah senato olarak böyle bir karar alıp adını vermek istiyoruz.

'YENİ AKADEMİSYENLER DE İSTİYORUZ'

Akademik personel sayımız şu an 228. Ben geldiğimde 100 civarındaydı. Şu an 7 öğretim elemanı göreve başlama sürecinde. 15 kişinin daha katılması gündemde. 40 öğretim görevlisi için daha YÖK'ten talepte bulunduk. Alanya'nın güzelliği ve çekiciliği öğretim görevlisi bulma yolunda sıkıntı yaratmıyor. Ülkemizin doğusunda açılamayan bölümleri biz burada çok kolay açıyoruz. Tıp fakültesine aldığımız öğrencilerin sıralamasına baktığımız zaman en düşük 8500 puan. Akdeniz Üniversitesi 7500 puan. Çok yakınız yani. Akademik olarak çok güçlüyüz. Benim tüm hedefim ALKÜ'nün bir marka olması. Bunun için çalışıyorum. Bir ilçede ilk defa tıp fakültesinde eğitim veriliyor, bu da Alanya'ya nasip oldu.

'OTOBÜS TALEBİNDE BULUNDUK'

Ben öğrencilerimle içiçe olmayı çok seviyorum. Rektöre mektup diye bir köşemiz bile var. Öğrencilerimiz bize oradan sürekli ulaşabiliyor. İlgileniyorum ve iletişim halinde olmaya çalışıyorum. Otobüs konusunda da bize serzenişleri oldu. İlgili kişilerle konuşuyoruz. Büyükşehirden de daha fazla otobüs koyulması yönünde talepte bulunduk.

'KAMPÜSE YURT YAPTIRACAĞIZ'

Antalya'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bölge Müdürlüğü ile görüştük. Kampüs alanı içerisinde en az bin kişilik, olursa da 2 bin kişilik yurt yapılması için talepte bulunduk. Onlar da olumlu karşıladı. 2018'de yurt planına alabileceklerini söylediler. Henüz sonuç gelmedi ama en azından bu yıldan bir çalışma başladı. Kampüsün içerisinde yurt olması prestij kazandırır. Her aile eve sıcak bakmıyor. O yüzden bunun gerçekleşmesi bizler için olumlu olur. Önümüzdeki yıl talep artacaktır, o yüzden buna ihtiyaç var. Bakanımızla sürekli iletişim halindeyiz, o da gerekli adımları atıyor.

'ADİL ÇELİK DE ÇOK SAHİP ÇIKTI'

Gazipaşa'da Havacılık ve Uzay Fakültesi kurmayı hedefliyoruz. Gazipaşa da büyüyen bir ilçe. Orada bir meslek yüksek okulu vardı zaten. Geçen sene orada Sivil Hava İşletmeciliği Bölümünü açtık. 60 öğrenci dolu dolu geldi. Yine Kabin Hizmetleri Bölümü açacağız. O da talep görecektir. Gazipaşa halkının böyle bir talebi vardı. Bu fakülteyi açarken bunları düşünerek açtık. Orası daha uygun olacaktı yoksa özel bir proje değil. Ayrıca orada havalimanı var ve başkanımız Adil Çelik de destek veriyor. Belediye arazisinden tahsis yapacağının sözünü verdi. 30 dönüm de havalimanı yanından pratik eğitim alanı açacağını ve ilk eğitim uçağını da kendisinin alacağını söyledi. Havacılık ve Uzay bölümü bazı üniversitelerde var. Eskişehir'de de en büyüğü var ama Eskişehir çok soğuk ve şartları iyi değil. Alanya bu anlamda benzersiz bir yer. O yüzden böyle bir şey yapmanın çok daha iyi olacağını düşündük.

'KONGRE MERKEZİ BİZDE OLMALI'

Konaklı Kongre Merkezi'ne Alanya'ya ilk geldiğimde gittim. Görünce çok üzüldüm. Zamanında turizmcilerin, derneklerin destekleriyle çok güzel yapılmış ama maalesef kullanılamamış. 'Biz alırsak kullanırız' dedik ve girişimlerde bulunduk. Geçen yıl da sosyal bilimler anlamında en büyük katılımcının oluştuğu bin 600 kişilik konferans verdik. 60 bin TL harcadık, boyattık. Bize verilirse daha fazlasını sağlarız. Hayırseverler yaptırmış ama belediye kiralamış. Sonra atıl kalınca Alanya Belediyesi almak için dava açmış. Dava olduğu için müdahele edemiyoruz tabi ki. Belediye ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden izin alarak kullanıyoruz. Orayı almak istiyoruz. Mahkeme süreci tamamlanmadan bir şey yapamıyoruz.

'YENİ YILA YENİ HASTANEDE GİRECEĞİZ'

Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanacağız. Eğitim tarafı bizde, işletme tarafı onlarda. Hocaları alıyoruz, 30'a yakın da hoca var. Almaya da devam ediyoruz. Çocuk psikiyatristi alacağız. Endoknoloji, Radyoloji, Nöroloji gibi daha önce olmayan akademisyenleri alıyoruz. Bakanımız Alanya'ya geldiğinde öğrencilerimizle görüştü, biz de her okuldan öğrenciler getirdik, aynı soruyu tıp fakültesi öğrencileri de sordu. 'Alanya iyi güzel ama 4. sınıfta hastanede staj göreceğiz, hastane yetersiz' diye. Bakanımız da 'Hiç merak etmeyin, her gün müteahhidi arayıp soruyorum' dedi. Başhekimimiz de binanın taşınmaya hazır hale geldiğini söyledi. Bu ay olmazsa gelecek ay tüm birimleri taşıyacağız. Yeni hastaneye yeni cihazlar da alıyoruz. Son derece modern ve donanımlı bir hastane olacak."