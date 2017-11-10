Rektör Pınarbaşı Kutay'ın konuğu olacak

ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı bugün Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web Tv'nin konuğu olacak. Politika Kulisi'nde Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayacak Pınarbaşı, ALKÜ'nün bugünü dünü ve yarınını canlı yayında anlatacak. Program saat 19.00'da başlayacak.
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