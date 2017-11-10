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Rektör Pınarbaşı Kutay'ın konuğu olacak

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı bugün Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web Tv'nin konuğu olacak

Rektör Pınarbaşı Kutay'ın konuğu olacak

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı bugün Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web Tv'nin konuğu olacak

10 Kasım 2017 Cuma 12:50
Rektör Pınarbaşı Kutay'ın konuğu olacak
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ALAADDİN Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı bugün Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim Web Tv'nin konuğu olacak. Politika Kulisi'nde Alper Kutay'ın sorularını yanıtlayacak Pınarbaşı, ALKÜ'nün bugünü dünü ve yarınını canlı yayında anlatacak. Program saat 19.00'da başlayacak. 
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Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

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İyi Seyirler.

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ALPER KUTAYALKÜPOLİTİKA KULİSİAhmet Pınarbaşı
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