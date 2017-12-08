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Rektör Pınarbaşı ABD'ye tepki gösterdi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, yaptığı açıklamayla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kararına tepki gösterdi

Rektör Pınarbaşı ABD'ye tepki gösterdi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, yaptığı açıklamayla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) kararına tepki gösterdi

08 Aralık 2017 Cuma 21:31
Rektör Pınarbaşı ABD'ye tepki gösterdi
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ALKÜ'DEN yapılan açıklamada "Dünyanın en kadim kültür merkezlerinden biri olan Mescid-i Aksa, Kubbetü’s Sahra gibi İslam dünyasının mukaddes mekanlarına da ev sahipliği yapan Kudüs'ü, ABD Başkanının fütursuzca ve hukuksuzca yaptığı açıklama sonrası başkent olarak tanımasını ALKÜ olarak kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. ABD yönetiminin almış olduğu bu hukuksuz karar, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını tehdit etmesinin yanında uzun yıllardır bölgede sürekli kargaşa çıkaran, yayılmacı politika sebebiyle her seferinde binlerce Müslümanın hayatlarını kaybetmelerine neden olan İsrail yönetiminin bölgede zaten pamuk ipliğine bağlı ilişkileri daha da bozacağından ve yine yüzlerce Müslümanın hayatının son bulacağından, o bölgedeki Müslümanlığın izinin silineceğinden kaygı ve şüphe duymaktayız. ABD yönetiminin gerek hukuk, gerekse tarih önünde almış olduğu bu hükümsüz ve fütursuzca yaptığı açıklamadan bir an önce dönmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜAhmet Pınarbaşı
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