Rektör Kalan'dan Genel Sekreter Şahin’e ziyaret
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Fatih Şahin’i ziyaret etti.
Alanya 13.11.2019, 16:32
ALKÜ’nün gelişimi ve gelecek projeleriyle ilgili fikir alışverişinin bulunulduğu görüşmede Rektör Kalan, Şahin’den destek istedi. İstişarelerin olumlu geçtiğini ifade eden Rektör Kalan, “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sayın Fatih ŞAHİN’i makamında ziyaret ettim. Üniversitemizle ilgili projelerimize dair istişarelerde bulunduk. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Şahin’e, ev sahipliği ve ilgisi için teşekkür ederim” dedi.
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