Rektör Kalan'dan Genel Sekreter Şahin’e ziyaret

ALKÜ’nün gelişimi ve gelecek projeleriyle ilgili fikir alışverişinin bulunulduğu görüşmede Rektör Kalan, Şahin’den destek istedi. İstişarelerin olumlu geçtiğini ifade eden Rektör Kalan, “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Sayın Fatih ŞAHİN’i makamında ziyaret ettim. Üniversitemizle ilgili projelerimize dair istişarelerde bulunduk. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Şahin’e, ev sahipliği ve ilgisi için teşekkür ederim” dedi.