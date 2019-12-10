Rektör Kalan'dan CHP'ye iadeyi ziyaret 

CHP ilçe örgütü ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan'ı ağırladı. Kalan, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. İadei ziyaret için teşekkürlerini sunan Başkan Karadağ, "Rektör hocamızın ziyaretimize karşılık iadei ziyareti söz konusu. Kendisinin Alanya'ya gelişinden bu yana eğitim adına kayda değer gelişmeler yaşandı. Çok değerli fikirlerini de bizlere aktardı. Kendilerine başarılar diliyoruz. Her daim destekçisiyiz. Elimizden ne geliyorsa da yapmaya hazırız" dedi.

'AMACIMIZ ALANYA'YA HİZMET'

Rektör Kalan da yapmış olduğu açıklamada, "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğü'ne geldiğim günden bu yana 3 aylık bir süre geçti. Bu süre zarfında gerek sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gerekse de siyasi ilçe teşkilatlarının başkanları ziyaretimize geldiler. Bizler de iadeyi ziyaret amaçlı bugün buraya geldik. Alanya'mızda bütün paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Zira hepimizin amacı ve görevi aynı. Alanya'mıza ve ülkemize hizmet etmek" şeklinde konuştu.