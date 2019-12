Rektör Kalan açıkladı, ALKÜ’de engeller kalktı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Nalbant tarafından yürütülen “Hayallere Hayat Veren Gençler” isimli proje kapsamında ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, özel gereksinimli bireyler, aileleri ve proje gönüllülerinikabul etti. Proje kapsamında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Senato Salonu’nda gerçekleştirilen kabulde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, ALKÜ Genel Sekreteri Emre Çalışkan da katıldı. ALKÜ öncülüğünde yürütülen proje 2 akademisyen ve 17 gönüllü öğrencinin desteğiylesürdürülüyor.

‘SADECE 3 ARALIK’TA DEĞİL 364 GÜN YANINIZDAYIZ’

Kıymetli bir projeye öncülük ettiklerini söyleyen Rektör Kalan, “Biz ALKÜ olarak bir gün değil her gün ‘Farkında’ olmak adına özel gereksinimli gençlerimiz için güzel bir projeye imza atıyoruz. Spor Bilimleri Fakültemizin öncülüğünde ‘Hayallere Hayat Veren Gençler’ isimli projemiz ile özel gereksinimli gençlerimizin düzenli olarak haftada bir gün ve günde bir saat süren spor etkinliklerine katılmalarını sağlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle ALKÜ ailesi olarak bugün sizlere sadece 3 Aralık’ta değil geriye kalan 364 günde de sizinle olacağımızın müjdesini veriyorum. Bu projenin amacı okul yaşamı sonlanan özel gereksinimli gençlerin spor, egzersiz, fiziksel aktivite ve benzeri gibi hareket temelli etkinlikler yolu ile sağlıklı yaşam sürmelerini ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak, aynı zamanda konuyla ilgili kuramsal dersi alan lisans öğrencilerimizin özel gereksinimli bireye eğitim verme konusunda deneyim kazanmasını sağlamaktır” dedi. Özel gereksinimli bireylerin sağlık durumlarının da yakından takip edileceğini ifade eden Rektör Kalan, ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Fatma Özlem Üner tarafından özel sporcuların düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılacağının ve gençlerimizin spor eğitimine katıldığı günlerde ailelere de spora katılım fırsatı sunulacağının bilgisini verdi. Rektör Kalan, özel gereksinimli bireylerin ailelerine, gönüllü olarak eğitim veren öğrenci ve akademisyenlere teşekkür ederek, özel gereksinimli bireylerin haklarını sonuna kadar savunacaklarının sözünü verdi. Rektör Kalan’ın konuşmalarının ardından söz alan proje gönüllüleri temsilcisi, özel sporcular ve aileleri Rektör Kalan’a teşekkürlerini belirterek, taleplerde bulundu. Talepleri dinleyen Rektör Kalan, üniversitenin imkanları doğrultusunda talepleri de sürece yayarak her zaman destek olacağını kaydetti. Programın sonunda, Rektör Kalan, proje gönlülerinin temsilcisi Hacer Çiğdem Kal’a plaket, proje katılımcısı özel sporculara ve gönüllü öğrencilere hediye verdi.