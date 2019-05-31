Ramazan Meydanı katılımcıları sertifikalarını Yücel'den aldı

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak kurulan ve özlenen Ramazanları yaşatmak adına tasarlanan Ramazan Meydanına katılan, yerel ve yöresel ürünlerini sergileyen vatandaşlara teşekkür edip belge verdi. 7’den 70’e herkesin eğlenebilmesi, Ramazanın ruhunu tadabilmesi adına hazırlanan meydanın büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Yücel, “Bizler bu imkânı sunduk stant açan vatandaşlarımız da burayı canlı tutmayı, arzu edilen Ramazanları yaşatmayı başardı. Burada emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyor, nice Ramazanlarda buluşmayı ümit ediyorum” dedi. Ramazan Meydanı 1-2-3 Haziran tarihleri arasında da vatandaşlara hizmet verecek ve ardından son bulacak. Kadir Gecesi münasebetiyle 31 Mayıs akşamı (bu akşam) Ramazan Meydanı kapalı olacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2019, 16:33