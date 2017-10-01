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Rahmi Koç’tan Alanya’ya önemli tavsiye

Modacı Vural Gökçaylı’nın ‘Anadolu Medeniyetlerinden İzler’ isimli defilesine onur konuğu olarak katılan İşadamı Rahmi Koç, 20 yıl önce geldiği Alanya’yı oldukça değişmiş olarak bulduğunu söyledi

Rahmi Koç’tan Alanya’ya önemli tavsiye

Modacı Vural Gökçaylı’nın ‘Anadolu Medeniyetlerinden İzler’ isimli defilesine onur konuğu olarak katılan İşadamı Rahmi Koç, 20 yıl önce geldiği Alanya’yı oldukça değişmiş olarak bulduğunu söyledi

01 Ekim 2017 Pazar 12:30
Rahmi Koç’tan Alanya’ya önemli tavsiye
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ALANYA Kalesi’nde bulunan tarihi Bedesten’de düzenlenen defilede Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ile bir araya gelen Koç, Alanya’ya dair izlenimlerini anlattı. Koç’un Alanya  izlenimlerini sosyal medya üzerinden takipçilerine aktaran Dim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Alanya’ya 20 yıl önce gelmiştim” diyen ünlü sanayici Rahmi Koç ile ayaküstü sohbet ettik. Koç, Alanya’yı çok değişmiş ve gelişmiş bulduğunu, hem olumlu ve hem de olumsuz anlamda değişimler olduğunu ama genel olarak Alanya’yı etkileyici bulduğunu ifade etti. “Alanya’da yaşamak isterim” diye konuşan Rahmi Koç, “Bu bir başlangıç olsun. Bundan sonra vakit buldukça gelmeye gayret edeceğim” dedi. Alanya Kalesi ve tarihi Bedesten’in çok etkileyici olduğunu belirten Koç, “Buralarda daha fazla sanatsal ve kültürel etkinlikler yaparak adınızı duyurmalısınız” tavsiyesinde bulundu

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Rahmi KoçMehmet Ali DimAnadolu Medeniyetlerinden İzlerAlanyaModaVural Gökçaylı
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