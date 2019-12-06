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Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun temeli atıldı

Quick Sigorta, Mahmutlar’da yaşayan minik öğrenciler için kolları sıvadı. 32 derslikli modern bir okul binası için tüm hazırlıklarını tamamlayan Quick Sigorta, temel atma törenini gerçekleştirdi 

Alanya 06.12.2019, 15:13 06.12.2019, 15:59
Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun temeli atıldı
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TÜRKİYE’NİN yerli ve milli sigorta şirketi olarak tüm başarısını bu topraklara atfeden Quick Sigorta, söz verdiği gibi çocuklar için en büyük çalışmasını hayata geçiriyor. Ağustos 2019’da Antalya Valiliği ile imzalanan protokolün ardından Mahmutlar’a kazandırılacak ilkokulun temel atma töreni bugün gerçekleştirildi. Açılışıyla birlikte de eğitime tam destek verecek. Yaklaşık 6.5 dönümlük arazi üzerine inşasına başlanan okul, kantin, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane gibi bölümlerinin yanı sıra basketbol ve voleybol oynanabilen saha, iç bahçe ve kapalı teneffüshaneleriyle modern eğitim hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak bir mimariye sahip olacak. 
Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’nun eşinin ailesi adına yaptırdığı Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun temel atma törenine Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta acente temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Ayrıca Mahmutlar’da öğrenim gören ilk ve ortaokul öğrencileri de törende yerlerini aldılar. 
‘AYDINLIK GÜNLERİN YARINLARININ TEMELİ ATILIYOR’
Bugün sadece okul temeli atılmadığını belirten Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, aydınlık Türkiye’nin yarınlarının da temelini attıklarını aktardı. Sezgin, geleceğin en önemli gücünün çocuklar olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin üniversiteler dahil 25 milyon öğrencisi var. Bu büyük bir güç ve Türkiye 25 milyon öğrencisine okul yapıyor. Bu okullarda teknolojik imkanlarda kaliteli eğitimler veriliyor. Dünden bugünü eğitim alanında Türkiye’de önemli gelişmeler oldu” dedi. Antalya’ya yapılan her 2 okuldan birini hayırseverlerin yaptığını aktaran Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, bölgede tekli eğitimin yapılacağı bir sürece gidildiğini söyledi. Arslan, “Burada bugün yapılacak olan 32 derslik bir okuldur. Okulumuzun 16 derslik kısmını Erdemoğlu ailesi ve Quick Sigorta tamamlayacak. Geri kalan kısmı ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın taahhüdü doğrultusunda hızla tamamlayarak en kısa süre eğitime kazandırmayı düşünüyoruz. Eğitime yapılacak katkının ülkemizin geleceğine ışık tutacağına inanıyoruz” diye konuştu.  
BAŞKAN YÜCEL’DEN ERDEMOĞLU AİLESİNE TEŞEKKÜR
Sezgin’in ardından kürsüde yerini alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de eğitimin önemine dikkat çekti ve belediye bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla eğitime vermiş oldukları katkıları aktardı. Başkan Yücel, “Alanya eğitimde, 2 üniversitesinin yanı sıra kaliteli okulları ile birçok il ile yarışır konuma gelmiştir.  Özellikle Alanyalı hayırseverlerin eğitim alanında yaptığı bağış ve yardımlar tüm Türkiye’ye örnektir. Bugün, Alanya’mızın en büyük mahallesi olan ve okul konusunda çok büyük eksikler yaşayan Mahmutlar Mahallesi’ne kazandırılacak Gülseren- Hüseyin Doğan İlkokulu’nun temelini hep birlikte atacağız” ifadelerini kullandı. 
‘ETKİNLİKLERE DEĞİL FAYDALI ESERLER İÇİN HARCADIK’
Okul projesinin Quick Sigorta, Antalya Valiliği ve Alanya Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirildiğini aktaran Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesi olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok kurumun yapımına katkı sağladıklarını kaydetti.  Erdemoğlu, “Quick Sigorta olarak bu okulun başka bir özeliği daha var. Sigorta sektöründe genelde birçok firma acenteleri için yurtiçi ve yurtdışı gezileri düzenlemektedir. Biz Quik sigortayı kurarken yönetim kurulundaki arkadaşlarla bir karar aldık. Dedik ki, bu etkinliklerdeki harcayacağımız bütçeyi ülkemize daha hayırlı ve faydalı eserler bırakmak yolunda kullanalım. Bu anlamda bu okulun yapımında acentelerimizin, tedarikçilerimizin ve mesai arkadaşlarımızın payı büyüktür” dedi.    
OKULUN TEMELİ DUALARLA ATILDI
Konuşmaların ardından tören Alanya Müftüsü İhsan İlhan, duası ile devam etti. Okunan dua sonrası katılımcılar öğrencilerle beraber butona basarak temel atımını gerçekleştirdi. Ayrıca temeli atılan okulun zeminine Quick Sigorta yöneticileri ve hayırseverlerin tamamının yani 2 bin acentenin isminin yazılı olduğu kapsülü konuldu.

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