Prestij caddelerinde sıcak asfalt çalışması

ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kasapoğlu Sokakta sıcak asfalt çalışmasına devam ederken bir yandan da Stat Caddesine kadar uzanan 1. 500 metrelik alanda yol kotlama ve düzenleme çalışması yapıyor.

ÇEVRE YOLUNDAN HACET’E KADAR KESİNTİSİZ BİSİKLET YOLU

Alanya Belediyesinin Kadıpaşa, Hacet ve Kızlarpınarı Mahallesini içine alan caddelerde başlattığı prestij cadde projesi sıcak asfalt çalışması ile devam ediyor. Çalışmaları değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "3 mahallemize de prestij cadde çalışmasını tamamladık. Projede bisiklet yolları ve otopark alanları yer alıyor. Bununla birlikte tüm elektrik hatları yer altına alındı. Yenilenen aydınlatmalar ve ağaçlandırma çalışmaları ile Çevre Yolu’ndan Stat Caddesi ile Hacet Mahallesine kadar kesintisiz bir bisiklet yolunu halkımıza kazandırıyoruz” dedi.