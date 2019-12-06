Polonya Corendon'dan 'Alanya GZP' müjdesi 

ALANYA'NIN yakından tanıdığı bir isim olan Corendon Polonya Müdürü Alparslan Ünsal'ın göreve başlamasının ardından, Polonya'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) uçuşların yeniden başlayacağı müjdesi de geldi.

Alanya'da uzun yıllar seyahat acenteciliği yapan, yurt çapında butik otelleri olan başarılı turizmci Alparslan Ünsal, kısa süre önce Corendon Polonya Müdürü olarak görevlendirildi. Ünsal, yürüttüğü çalışmalarla kısa sürede Polonya'da 100'de 100 büyüme sağladı ve iki yıldır Polonya'dan uçuşların yapılmadığı GZP'yi de uçuş ağına dahil etti. Polonya'dan GZP'ye uçuşlar 10 Haziran-23 Eylül 2020 tarihleri arasında her hafta çarşamba günleri gerçekleşecek. Alanya biletlerini 2 bin 500 acente ve 200 tur operatörü alıp, satabilecek. Ayrıca müşteri kendi biletini online, ödeme kolaylıkları ile de alabilecek. Uçuşlar, Alanya'nın yoğun turist aldığı Katowice şehrinden yapılacak.

FAHRİ KONSOLOS ŞAŞMAZ'DAN TEŞEKKÜR

Alanya'nın Letonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz da, yakın dostu Ünsal'ın başarısını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla kutladı. Şaşmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: Corendon Airlines CEO'su Sayın Yıldıray Karaer, mükemmel bir seçim yaparak Alparslan Ünsal'ı Polonya Müdürü olarak atadı. Yıldıray bey, hastayı doktoruna emanet edip tam isabet bir karar verdi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 10.06-23.09.2020 için uçuşlar satışa çıktı bile. Teşekkürler."