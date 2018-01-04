Polisten Hisariçi'nde mahalle toplantısı

MAHALLE toplantısı bu hafta Hisariçi Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü adına Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amiri İlyas Çağlayan, Hisariçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Bayrak ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Çağlayan, vatandaşların güvenlik ile ilgili sorunlarını dinledi, muhtar ve mahalle sakinlerinin güvenlikle ilgili görüş, öneri ve isteklerini not aldı. Çağlayan, sorunlara vatandaş-polis işbirliği çerçevesinde çözüm aramanın önemini ve suçla mücadelede vatandaşlara düşen görevleri hatırlattı. Emniyet yetkilileri Muhtar Bayrak, vatandaşlar ve toplantıya ev sahipliği yapan Alanya Kafeterya'ya teşekkür ettiler.