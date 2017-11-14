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Polis, Zübeyde Hanım Anaokulu’daydı

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, yürüttüğü proje kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulunu ziyaret etti

Polis, Zübeyde Hanım Anaokulu’daydı

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, yürüttüğü proje kapsamında Zübeyde Hanım Anaokulunu ziyaret etti

14 Kasım 2017 Salı 17:36
Polis, Zübeyde Hanım Anaokulu’daydı
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Haber: Cem Akıllı

ZÜBEYDE Hanım Anaokulundaki 150 öğrenciye, seviyelerine göre kişisel güvenlik, trafik kuralları, polislik mesleğinin tanıtımı vb. konularda bilgilendirme yaptı. Sunum sonunda öğrencilere balon hediye eden Toplum Destekli Polislik personeli, öğrencilerinin yüzünü güldürdü.

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Zübeyde Hanım AnaokuluAlanyaPolis
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