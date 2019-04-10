Polis teşkilatı 174. yılını kutladı

TÜRK Polis Teşkilatı 174'üncü yıldönümünü kutluyor. Alanya Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Günü'nde Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakarak bir tören gerçekleştirdi. Törene Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir yerini aldı. Törenin ardından Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haşim Çakmaklı, şehit olan kahraman polislerimizi rahmetle andıklarını belirtti. Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı da Alanya'da huzurun ve güvenin sağlanması adına çalışmalarının devam edeceğine vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2019, 10:36