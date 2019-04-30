Plaj futbolunun merkezi Alanya olacak

Dünyada ilk kez gerçekleştirilecek olan plaj futbolu turnuvası World Winners Cup için imzalar Beach Soccer World Wide Genel Direktörü ve FIFA Plaj Futbolu Turnuva Direktörü Gabi Renales ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından atıldı.

Plaj futbolunun merkezi Alanya olacak
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HASAN Ağalar Konağı’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Yücel, “Alanya, sporun başkenti olmaya devam ediyor. Yıllık yetmişe yakın organizasyonun 13-14’ü uluslararası nitelikteydi. Hedefimiz bu rakamı 20’ye çıkarmak. 23-29 Eylül tarihleri arasında Galip Dere Halk Plajı’nda düzenlenecek olan World Winners Cup turnuvasına 7 kıtadan 40’dan fazla takımın katılmasını bekliyoruz” dedi. Beach Soccer World Wide Genel Direktörü ve FIFA Plaj Futbolu Turnuva Direktörü Gabi Renales ise Alanya’nın plaj futbolu için mükemmel uygunlukta olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti. 23-29 Eylül tarihleri arasında Kleopatra Plajı’nda gerçekleşecek olan WORLD WİNNERS CUP’a 7 kıtadan 40’tan fazla takımın katılması bekleniyor. Turnuva ile Alanya dünyaya bir kez daha tanıtılacak

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