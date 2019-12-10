Pinokyo okul okul geziyor
Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi kapsamında, sezonun yeni oyunu “Pinokyo”, gezici tiyatro ile Alanya’daki ilkokul çocuklarını ziyaret etmeye başladı
ALANYA Belediyesi, tam bir tiyatro sahnesine dönüştürdüğü kocaman bir araçla, tiyatroyu çocukların ayağına kadar götürüyor. Nilbanu Engindeniz’in yönettiği “Pinokyo” oyunu, gezici tiyatro ile Alanya’daki ilkokul çocuklarını ziyaret etmeye başladı. Alanya Belediye Tiyatrosu, “Pinokyo” oyununun ilk temsilini İncekum Öztaş İlkokulu’nda yaptı. Arkasından Akdam İlkokulu’na giden tiyatro ekibinin gösterisini, her iki temsilde de yaklaşık 300 çocuk izledi. Oyuna okulda okuyan öğrencilerin de dahil edilmesiyle çocukların bambaşka bir dünyayı deneyimlenmesi de sağlanıyor. Temsildeki bu durum öğretmenler ve çocuklar tarafından büyük beğeni alıyor. Haftada bir okul olmak üzere, yaklaşık iki yıl sürecek olan proje, sadece köy ve mahalle okullarına değil, merkezdeki okullara da ulaştırılacak. Alanya Belediye Tiyatrosu, hem yetişkin hem de çocuk oyunlarıyla seyirci ile buluşurken, köylere de tiyatroyu götürerek haftada 4 temsille rekor kırıyor.
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