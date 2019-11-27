Pinokyo, İncekum Öztaş İlkokulu'nda ilk gösterimini yapacak

BU yıl çocuklarla ilk kez“Pinokyo”yu buluşturacak olan ABT ekibi, 2 Aralık Pazartesi İncekum Öztaş İlkokulunda prömiyer yapacak. Ekip çocuklara bir de sürpriz hazırladı. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Altan Erkekli anlatıcı rolünde sesiyle çocuklara misafir oluyor.

ABT GEZİCİ TİYATRO İLE BİNLERCE ÇOCUĞA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce bu yıl 6. gerçekleştirilen “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi kapsamında, NilbanuEngindeniz’in yönettiği “Pinokyo” oyunu, gezici tiyatro ile Alanya’daki ilkokul çocuklarını ziyaret edecek. Alanya Belediyesi tarafından tam bir tiyatro sahnesine dönüştürülen araç, tiyatroyu çocukların ayağına götürecek. Yaklaşık iki yıl sürecek olan proje, sadece köy ve mahalle okullarına değil, merkezdeki okullara da ulaştırılacak.

Carlo Collodi’nin yazdığı oyunun müziklerini Kemal Günüç; kukla ve maske uygulamalarını Ayten Öğütcü; dekor ve afiş tasarımını Tayfun Çebi yaptı. Oyunda Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularından Fırat Onur Deniz, Nilay Kara, Kartal Türkoğlu, Murat Demir Tetik ve Nilbanu Engindeniz rol alıyorlar.

PROJEYE ÜNLÜ TİYATRO VE SİNEMA OYUNCUSU ALTAN ERKEK’LİDEN DESTEK

Projeye, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Erkekli de destek verdi. Erkekli’ye teşekkür eden Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal,”Oyundaki en büyük sürprizlerden biri ise başarılı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Altan Erkekli’den gelen destek. Ünlü oyuncu erkekli sesiyle anlatıcı rolünü canlandırarak böyle özel bir sosyal sorumluluk projesine destek veriyor. Ünlü oyuncumuz Erkeli’ye bu anlamlı desteği için teşekkür ederim” dedi.