Pegasus’dan dev GZP kampanyası

UYGUN fiyat politikasıyla havacılık faaliyetlerini sürdüren yurt içinde 36, yurt dışında 69 olmak üzere 40 ülkede toplamda 105 noktaya tarifeli seferler düzenleyen Pegasus Havayolları, Gazipaşa Alanya Havalimanı (GZP) – Moskova Domodedovo Havalimanı’na ekim ayı başına kadar karşılıklı yapacağı seferlerde büyük indirime gitti. Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, GZP’nin Alanya turizmi için can damarı olduğunu söyleyerek, “Pegasus yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler ışığında havalimanımız için büyük avantaj sunan bir kampanya başlatıldı ve şehrimizin birçok noktasında bulunan bilbordlarda duyuruldu. 20 yıldır faaliyet gösteren köklü firma Pegasus’un bu çalışması diğer firmaları da cesaretlendirecek ve turizm ekonomimize önemli katkılar sağlayacak” dedi. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’nin filosunda 46 adet Boeing 737-800, 1 adet Boeing 737-400, 24 adet Airbus A320-200, 12 adet Airbus A320-200 neo olmak üzere toplam 83 adet uçak bulunuyor.