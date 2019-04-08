Pazarın zam şampiyonu değişmedi: Soğana bir zam daha!

Geçtiğimiz aylarda krize neden olan soğan fiyatlarında beklenen düşüş bir türlü gerçekleşmedi. Halk alım gücünün düşüklüğünden şikayet ederken pazar esnafı da soğanın halden çıkış fiyatının da pahalı olduğuna dikkat çekiyor

Pazarın zam şampiyonu değişmedi: Soğana bir zam daha!
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OBA Pazarı’nda esnaf, haldeki fiyat artışının tezgahlara yansımasından şikayetçi. Soğan ve patates fiyatlarında süren artış, alım gücünü gitgide düşürürken, esnaf soğanın kilogram fiyatının 10 lirayı bulabileceğini söyledi. “Halde soğanın kilosu 6,5 lira, haliyle biz de en az 8 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Halk da mağdur, biz de. Soğan ve patates bir mutfağın olmazsa olmazıyken şimdi bir kilo soğan alabilen şanslı oluyor” dediler. Pazarın daha çok yabancı turistlere hitap eden tekstil, kozmetik ve hediyelik baharat tezgahlarında ise yeni turizm sezonundan beklentiler büyük. Daha çok Rus ve Alman turist beklediklerini belirten Pazar esnafı, yavaş yavaş başlayan sezonun geçen seneden çok daha iyi geçmesini beklediklerini ifade ettiler.

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