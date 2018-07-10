Pazar cep yakıyor

PAZAR fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen vatandaş, bütçesine göre hareket etmeye çalıştığını belirtirken Dim TV muhabirleri adeta bir dokunup bin ah işitti. Pazarda özellikle son günlerde soğan ve patates fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkati çeken pazarcı esnafı ise, bu hafta fiyatların düşmesini beklediklerinin altını çizdi. İşte esnaf ve vatandaşın pazar fiyatları hakkındaki düşünceleri:

'BÜTÇEMİZE UYDURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

ALAADDİN TUNALI (EMEKLİ)

Ben Alanya'ya Eskişehir'den geldim. Eskişehir'e göre Alanya biraz daha pahalı. Pazardaki meyve-sebzenin tek iyi yanı hepsinin seçmece olması. Bir kilo yerine yarım kilo alıyoruz, bir şekilde bütçemize uydurmaya çalışıyoruz.

'PAZAR ÇOK PAHALI'

NİLÜFER YAVUZ (EV HANIMI)

Pazar inanılmaz pahalı. Hele bir de emekliyseniz birkaç kilo bir şey alabiliyorsanız şükrediyorsanız. Asgari ücretle çalışan biriyseniz o da zor. Çünkü şimdi asgari ücret bin 600 lira ama bu maaşa pahalılık da çok fazla. Bütçemize uygun alışveriş yapmaya çalışıyoruz ama ihtiyaçlarımız hep yarım kalıyor. Dolarda da yine bir yükseliş var. Kim bilir nelere ne kadar zam gelecek. Ne yapacağımızı bilmiyoruz.

'HER ŞEYDEN AZ DA OLSA ALIYORUZ'

AYŞE YILDIRIM (EV HANIMI)

Pazarda meyve-sebze fiyatlarının bazıları normal denebilir ancak bazıları da gereğinden çok yüksek fiyatta satılıyor. Yüksek fiyatlara rağmen bütçemize göre alışveriş yapmak zorundayız. Sonuçta beslenme en temel ihtiyaç. Fiyatlar her ne kadar bizi aşsa da her şeyden azar azar almaya çalışıyoruz.

'FİYATLAR DÜŞÜŞ SÜRECEK'

SAADETTİN YILMAZ (PAZARCI)

Birkaç hafta önce soğan ve patateste aşırı bir yükselme olmuştu. Şimdi biraz daha düştü fiyatlar. Patates geçen hafta 6 liraydı, bu hafta 3 lira. Soğan da bu hafta 4 lira. Yarı yarıya bir düşüş yaşandı ikisinde de. Aslında esnaf olarak biz, 'Her şey normal' diyebiliriz. Fiyatlardaki düşüşler de devam edecek.