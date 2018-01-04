Paşa Özkan başkanlık için yarışacak

ALANYA Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası seçimi 7 Ocak Pazar günü Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak. 984 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Genel Kurul'da mevcut Oda Başkanı Doğan Bacak'a karşı Oda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan adayı Paşa Özkan yarışacak. 3 aydır 7 Ocak'ta yapılacak Genel Kurul öncesinde seçim kampanyası yürüten başkan adayı Özkan, 1986 yılında başladığı ulaşım sektöründeki sorunların çözümü için bir dönem de başkan olarak hizmet yapmak istediğini açıkladı. Alanya'da 1998 yılında kurulan Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası'nda Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını da ifade eden Özkan, "1986 yılından bu yana ulaşım sektörüne hizmet veren birisiyim. 1998 yılında Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis taşımacılığı yapan üyelerimizin sorunlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi için tek çatı altında topladık" diye konuştu.

'DÜN GELDİĞİM YERİ UNUTMADIM'

19 yıl önce odaya Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak girdiğini ve bu sektörde Oda Başkan Vekili olarak üyelere hizmet verdiğini söyleyen Özkan, "Her zaman ulaşım sektörünün içersinde görev almak ve üyeme hizmet etmekten onur duydum. Oda Başkan Vekilliği görevimde bile servis aracımın şoförlüğünü kendim yaparak, hem ulaşım sektörünün içinden birisi olduğumu unutmadım, hem de öğrencilerimize daha kaliteli hizmet sundum. Dün geldiğim yeri unutmadım, yarın da geleceğim noktada beni sandıkta tercih edenleri unutmayacak, onlara vefasızlık yapmayacağım. Çünkü 19 yıl önce kurduğumuz Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası benim bir evladım gibi. Benim evladım nasıl yanımda değerli ve kıymetliyse 19 yıl önce Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığım bu oda da bir o kadar değerli ve kıymetlidir. Nasıl bir baba kendi evladına düştüğünde kucak açıyorsa, ben de bugün sorunların çözümüne ilişkin çalışma yapamayan, bayrağı dalgalanmayan odamızı daha ileriye taşımak için kucak açmak zorundaydım. Kendi ellerimizle büyüttüğümüz ve bugünlere kadar getirdiğimiz odamızı sahipsiz ve üyelerimizi de yalnız bırakamayız" dedi.

'DERDİM MAKAM DEĞİL'

"Benim derdim makam ve mevki değil. Benim bir tek amacım var, o da üyelere hizmet etmek" diyen Özkan, şöyle konuştu: "Ulaşım sektörünün sorunlarına kalıcı çözüm üretmek istiyorum. Servisçilerin problemlerini çözmek ve onların daha iyi bir ortamda hizmet vermelerini sağlamayı planlıyorum. 19 yıllık odamızın bir apartman dairesinde değil kendi bağımsız binasında üyelerime hizmet vermesini hedefliyor, bu yönde projelerimizi hizmete katmak istiyorum. Mesleğin içerisinden gelmiş birisi olarak üyelerimizin gelirini arttırmak, giderlerini azaltmak için akaryakıt istasyonlarından, sanayideki bazı şirketlerle indirimli anlaşmalar yaparak, üyelerimizin cebine daha çok para girmesi ve az para çıkması yönünde çalışmalarım var. Her üyeme eşit ve adil hizmet vermek, seçilmem halinde bana oy veren üyeme nasıl değer veriyorsam, oy vermeyen üyeme de o kadar değer vereceğim. Ulaşım sektörünü, 'Ben' anlayışı yerine 'Biz' anlayışı ile yöneterek, devlet büyüklerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel ve Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ile ortaklaşa çalışarak, üreteceğimiz projelerle Alanya ulaşımının Türkiye'de örnek olmasına öncülük edeceğiz. Bizim gelişim projelerini hizmete katmamız, Alanya ulaşımının Türkiye'de örnek olması için de 7 Ocak'ta meslektaşlarımın sandıkta değişimden yana tavır koymaları gerekiyor. Ben inanıyorum ki, 7 Ocak'ta sandıkta Paşa Özkan'ı tercih edip, gelecek 4 yılda ulaşımı geliştirmemize vesile olacaklardır. Bu vesileyle seçim kampanyamızda bizlere kapısını açan, gönül veren, destek ve dualarıyla yanımızda olan meslektaşlarıma ve Alanyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah 7 Ocak'ta bir değişime imza atıp, 8 Ocak'ta gelişim noktasında projelerimizi de hizmete katarız."