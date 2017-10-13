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Palyatif bakım hastaları unutulmadı

14 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farkındalık yaratmak adına bir etkinlik düzenlendi

Palyatif bakım hastaları unutulmadı

14 Ekim Dünya Palyatif Bakım Günü kapsamında ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde farkındalık yaratmak adına bir etkinlik düzenlendi

13 Ekim 2017 Cuma 21:51
Palyatif bakım hastaları unutulmadı
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HASTANE yönetimi ve Palyatif Bakım Ünitesi’nde çalışan sağlık personeli ünitede yatmakta olan hastalarla bir araya geldi. Hastalara saz ve gitar eşliğinde müzik ziyafeti sunuldu. Çalan türkülere eşlik eden hastalar bir nebze de olsa hastalıklarını unutarak eğlenceli anlar yaşadı. Unutulmaz anlar yaşayan hasta ve hasta yakınları, bu anı sağlık çalışanlarıyla birlikte pasta keserek ölümsüzleştirdi. Palyatif Bakım Servisi Sorumlusu Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Oya Malbora Karadağ, “Palyatif Bakım Ünitesi’nde ekibimizle birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yaşamını tehdit eden rahatsızlıklarla karşı karşıya kalan hastalarımıza ve hasta yakınlarına burada fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerini erken tespit etmeye çalışıyor ve etkili bir değerlendirmeyle sorunlarını  önleyebilmek için hizmet veriyoruz. Hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için ekibimizle birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. Hastane Başhekimi Dr. Tevfik Yazan ise yaptığı açıklamada, “Yönetim olarak hastalara moral ve destek vermek, farkındalığı artırmak adına bu tür etkinliklere önem veriyoruz.  Palyatif Bakım Birimi sayesinde kanser ve kalp damar hastalıklarını daha hızlı tespit edebiliyoruz.  Hasta ve hasta yakınlarımıza daha iyi olanaklarda daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için  büyük bir özveri ile çalışıyoruz” diye konuştu.
PALYATİF BAKIM NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu kavramı ilk olarak 1989 yılında tanımladı. 2002'de yapılan tanım ise şu şekilde: "Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psikososyal ve ruhsal problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya giderilmesi yolları ile artıran bir yaklaşımdır." Bu tanım, hayatı tehdit eden hastalık teşhisi almış hastaların bakımını kapsıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Palyatif Bakım Günü
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