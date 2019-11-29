Özgün Kardelen ‘Davet’ turunda
Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu, 20’nci Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle 1 Aralık Pazar günü Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) bir etkinlik düzenleyecek.
Alanya 29.11.2019, 16:52
ÖZGÜN Kardelen Özel Eğitim Kurumu kurucusu psikolog Feridun Özdeş ve kurum öğrencileri; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’i ziyaret ederek pazar günü AKM’de gerçekleştirecekleri etkinliğe davet ettiler. Misafirperverliklerinden dolayı protokol üyelerine teşekkür eden Özdeş, tüm Alanyalıları haftasonu saat 14.00’de başlayacak programa davet etti.
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