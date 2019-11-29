Özgün Kardelen ‘Davet’ turunda  

ÖZGÜN Kardelen Özel Eğitim Kurumu kurucusu psikolog Feridun Özdeş ve kurum öğrencileri; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ekrem Kalan, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’i ziyaret ederek pazar günü AKM’de gerçekleştirecekleri etkinliğe davet ettiler. Misafirperverliklerinden dolayı protokol üyelerine teşekkür eden Özdeş, tüm Alanyalıları haftasonu saat 14.00’de başlayacak programa davet etti.