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Özel Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi fark yaratıyor

Özel Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi, geçtiğimiz cumartesi öğretmenler, öğrenciler ve velileri için iki ayrı konferans düzenledi

Özel Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi fark yaratıyor

Özel Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi, geçtiğimiz cumartesi öğretmenler, öğrenciler ve velileri için iki ayrı konferans düzenledi

10 Aralık 2017 Pazar 20:10
Özel Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi fark yaratıyor
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EĞİTİM ciddi kurumların işidir’ sloganıyla eğitim alanında farkını göstermeye devam eden Özel Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi, 9 Aralık Cumartesi günü, ‘Değişen sınav sistemi, Öğrenci motivasyonu ve Meslek seçimi’ konularında öğrenciler ve velileri için konferans gerçekleştirdi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) konferans salonunda yapılan programa katılım yoğun oldu. Konferansta ilk olarak MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ‘Okulda Üniversite’ projesi kapsamında sunum yaptı. Ardından kürsüye çıkan Fen Bilimleri Kurumları Rehberlik ve Eğitim Koordinatörü, Eğitimci-Yazar Cihan Yeşilyurt belirlenen konularda öğrenci ve velileri bilgilendirdi.
KİMLER ÖĞRETMEN OLMALI?
ALTSO’da yapılan konferans sonrasında Prof. Dr. Mustafa Özcan, Özel Alanya Fen Bilimleri Temek Lisesi öğretmenleri için özel seminer gerçekleştirdi. Sunumunu öğretmenlerle diyaloglu bir şekilde ilerleten Özcan, ‘Kimler öğretmen olmalı? Dünyada ve Türkiye’de öğretmenlik farkları neler? Öğretmen olacaklarda hangi nitelikler bulunmalı?’ gibi konulara değindi. Öğretmenlere çeşitli uygulamalar yaptıran Özcan tarafından verilen seminere Özel Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi öğretmenleri eksiksiz katılarak eğitime verdikleri önemi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
ÖZEL Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi
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