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11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
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Oyuncu ve yazar adayları seçildi

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından 'Oyuncu ve Yazarlık Seçmeleri' yapıldı

Oyuncu ve yazar adayları seçildi

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi tarafından 'Oyuncu ve Yazarlık Seçmeleri' yapıldı

10 Ekim 2017 Salı 23:33
Oyuncu ve yazar adayları seçildi
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ALANYA Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleşen seçmelerde yazarlık ve oyunculuk kursu için seçmeler tamamlandı. 9-12 yaş grubundan yazarlık için başvuran 30 katılımcıdan 10’u, 5-12 yaş grubundan oyunculuk kursu için başvuran 300’e yakın katılımcıdan ise 32’si seçildi.
BELEDİYE KİTAP BASACAK
Titizlikle seçilen öğrencilerin eğitimi, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz önderliğinde Mayıs ayına kadar sürecek. Çalışmaların sonunda yazarlık öğrencilerinin yazdıkları hikâyelerden oluşan bir kitap Alanya Belediyesi tarafından basılacak. Oyunculuk öğrencileriyse hazırladıkları oyunu Mayıs ayında izleyicilere sergileyecekler. 

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Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk BirimiOyuncu Ve Yazarlık Seçmeleri
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