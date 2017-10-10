Oyuncu ve yazar adayları seçildi

ALANYA Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleşen seçmelerde yazarlık ve oyunculuk kursu için seçmeler tamamlandı. 9-12 yaş grubundan yazarlık için başvuran 30 katılımcıdan 10’u, 5-12 yaş grubundan oyunculuk kursu için başvuran 300’e yakın katılımcıdan ise 32’si seçildi.

BELEDİYE KİTAP BASACAK

Titizlikle seçilen öğrencilerin eğitimi, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi Sorumlusu Nilbanu Engindeniz önderliğinde Mayıs ayına kadar sürecek. Çalışmaların sonunda yazarlık öğrencilerinin yazdıkları hikâyelerden oluşan bir kitap Alanya Belediyesi tarafından basılacak. Oyunculuk öğrencileriyse hazırladıkları oyunu Mayıs ayında izleyicilere sergileyecekler.