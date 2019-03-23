Otobüsçülerden Yücel'e tam destek

AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel, Alanya Halk Otobüsçüleri Kooperatifi'nin şoförleriyle bir araya geldi, sorunlarını dinleyip önerilerini aldı.

Otobüsçülerden Yücel'e tam destek
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ALPER KUTAY

KENDİSİNE gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın taleplerini, beklentilerini kendilerine ilettik. Şoförlerimizin de bizden istek ve önerilerini dinledik. Destekleri ve katılımları için bütün şoförlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Alanya’da geride kalan 5 yılda verdikleri hizmetlerin ortada olduğunu belirten Başkan Yücel, "Biz sizlere projeleri anlatmaya değil, bitirdiğimiz ve hayata geçen projeleri paylaşmaya ve yenilerini birlikte nasıl yapabileceğimizi konuşmaya geliyoruz. Biz Alanya merkeze ne yaptıysak, imkanlarımız dahilinde, hatta daha fazlasını kırsal mahallelere yaptık. Alanya’nın merkezi kadar, Okurcalar ile Demirtaş arasındaki tüm yerleşim birimlerine hizmet götürdük. Vatandaşımız ne emrettiyse anında yerine getirdik. Çünkü biz Alanya’yı vatandaşın arzularına, taleplerine göre planladık” dedi.

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