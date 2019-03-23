Otobüsçülerden Yücel'e tam destek

ALPER KUTAY

KENDİSİNE gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen Başkan Yücel, "Vatandaşlarımızın taleplerini, beklentilerini kendilerine ilettik. Şoförlerimizin de bizden istek ve önerilerini dinledik. Destekleri ve katılımları için bütün şoförlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Alanya’da geride kalan 5 yılda verdikleri hizmetlerin ortada olduğunu belirten Başkan Yücel, "Biz sizlere projeleri anlatmaya değil, bitirdiğimiz ve hayata geçen projeleri paylaşmaya ve yenilerini birlikte nasıl yapabileceğimizi konuşmaya geliyoruz. Biz Alanya merkeze ne yaptıysak, imkanlarımız dahilinde, hatta daha fazlasını kırsal mahallelere yaptık. Alanya’nın merkezi kadar, Okurcalar ile Demirtaş arasındaki tüm yerleşim birimlerine hizmet götürdük. Vatandaşımız ne emrettiyse anında yerine getirdik. Çünkü biz Alanya’yı vatandaşın arzularına, taleplerine göre planladık” dedi.