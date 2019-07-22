Orijinal markalar NATE Boutigue'de

ALANYA'nın sevilen Butik'lerinden NaTe Butik piyasaya çok hızlı bir giriş yaparak kadınların gözdesi oldu. Orijinal ürünlere yönelik uyguladığı uygun fiyat politikası ve kalitesiyle kısa sürede adından söz ettiren NaTe Butik müşterilerini Kadıpaşa Mahallesi Gazi Abdurrahman Doğmuş Sokak'ta bulunan mağazasına bekliyor. İnternet üzerinden de ürün satışı gerçekleştiren NaTe Butik'in ürünlerinin bir bölümünü www.instagram.com/natebutik/ sayfasını takip ederek görebilirsiniz. NaTe Butik, her sezona uygun, yeni moda parçalar ve sürekli değişen yeni modellerler ile devamlı olarak müşterilerinin karşısına çıkarak farklı bir vizyon sergiliyor. Kısa bir süre önce açılan NaTe Butik, mağazalarını açtıkları günden buyana kendilerine destek veren dost ve değerli müşterilerine teşekkür ederek, amaçlarının her kesimi hem uygun fiyatlarla hem de yeni tarzlarla buluşturmak olduğunu söylediler.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 14:20