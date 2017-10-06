Okullar Kedi Evi’ni ziyaret ediyor

4 EKİM Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında küçük öğrencilere hayvan sevgisi bilincini yerinde aşılamak isteyen bazı okullar Kedi Parkı'nı ziyaret etti. Kedi Parkı’nda bir süre vakit geçiren ana sınıfı öğrencileri ile öğretmenleri, kedilerle yakından ilgilendi.
Sadece 4 Ekim'de değil, çocukları hayvanlarla kaynaştırmak isteyen okulların ve ailelerin sıkça ziyaret ettiği Alanya Belediyesi Kedi Parkı, çocukların kedilerle birlikte vakit geçirerek tanıyabilmeleri açısından önemli bir yer haline geldi.
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