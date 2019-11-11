Okul yararına sahne alacaklar

ALANYA’NIN Türkler Mahallesi’nde bulunan Türkler Güzel Sanatlar Lisesi, 13 Kasım 2019 tarihinde okul yararına bir konser gerçekleştirilecek. Alanya Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak konserin biletleri Hancı Pastaneleri ve Toprak Optik’ten temin edilebilecek. Konserden elde edilecek gelir, okul yararına kullanılacak.