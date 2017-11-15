Ohana'da 'Burs' buluşması

TÜRKİYE Yardım Sevenler Derneği (TYSD) üyeleri ve bağışçıları, Ohana Kafe'nin muhteşem manzarası ve eşsiz kahvaltı lezzetlerinin tadını çıkardı. İlginin yoğun olduğu bağış organizasyonu ile ilgili TYSD Başkanı Aynur Güner "Atatürk tarafından kurulan derneğimizin Alanya şubesi olarak 27 öğrenciye verdiğimiz bursu temin etmek üzere değerli Alanya bağışçıları ve üyelerimizle tamamen gönüllüler tarafından gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldik. Alanyalılar her zaman bize destek oluyorlar. Türkiye Yardım Sevenler Derneği olarak 90. yılımızı yakın zamanda kutlayacağız. Atatürk'ün kurduğu yoksullukla mücadele eden köklü bir derneğiz. Çeşitli faaliyetlerimiz var ve bu faaliyetlerde Alanya'daki tüm sivil toplum kuruluşları ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Yıl içerisinde farklı organizasyonlarda düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.