‘Öğretmenlerin itibarı MEB’in namusudur’

ŞUBE Başkanı Burhan Ulu tarafından yapılan açıklamada 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilirken ‘Süslü sözler duymak değil, sorunlarımızın çözümüne yönelik icraatlar görmek istiyoruz” vurgusu yapıldı. Açıklamanın satır başları şu şekilde:

‘BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK’Ü VE ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZİ ANIYORUZ, UNUTMADIK’

“Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik ünvanını kabul etmesi nedeniyle her yıl kutlanan Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyoruz. Söze başta ulu önder Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anarak başlamak istiyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü salonlarda, okullarda, bakanlık binalarında kutlanıyor. Biz de diyoruz ki 150 şehit öğretmenimizi asla unutmayalım. Onlar ki bu ülkenin geleceği için sadece beyinlerini değil, yüreklerini ve canlarını ortaya koydular. Hepsi için ayrı ayrı yüreğimiz yanıyor. Hiçbirini unutmadık, unutturmayacağız. Son günlerde gündemde olan ‘andımız’ konusuna değinmek istiyoruz. İlkesi önce ülkesi olan Türk Eğitim Sen olarak bizi, biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kimse bizi Türklükten, doğruluktan, çalışkanlıktan ve varlığını Türk varlığına armağan etmekten alıkoyamayacaktır. Başında milli ifadesi bulunan MEB Andımızla ilgili mahkemeye verdiği temyiz dilekçesinde “Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur” İfadesiyle bir skandala daha imza atmış oldu. Buradan MEB’e hatırlatmak istiyoruz, Türkler tarih boyunca insanlığa milli olma dersi vermiştir. Eğer Türkler Millet bilincine geç ulaşan bir topluluk olsaydı 16 Türk devleti nasıl kurulacaktı? Kurtuluş Savaşı gibi bir destanla büyük bir millet olduğunu tüm dünyaya ispatlamamış mıdır? Gelen tepkiler üzerine MEB, dilekçeyi hazırlayanları görevden almıştır. Biz, bakanlık verdiği temyiz dilekçesini geri çeker ise ancak o zaman gereğini yapmış olur diyoruz.”

‘HAMASİ NUTUKLAR VE SÜSLÜ SÖZLER DEĞİL, İCRAAT İSTİYORUZ’

“Biz öğretmenler, 24 Kasımlar da hamasi nutuklar ve süslü sözlerden ziyade icraat istiyoruz. Şu herkes tarafından çok iyi bilinmelidir ki öğretmene verilen değer, aslında çocuklarımıza verilen değerdir. Son yıllarda 24 Kasım öncesi okullara gönderilen yazılarda öğretmenlerin hediye kabul etmemeleri konusunda uyarılarda bulunularak öğretmenler zan altında bırakılmakta ve itibarları sarsılmaktadır. Biz öğretmenler olarak devleti temsil eden bütün kurum ve kuruluşlarda makam ve mevkileri işgal eden kimselerin hediye kabul etmesini zaten etik bulmuyoruz. Türk Eğitim Sen olarak, torpile ve mülakata son verilerek öğretmen ve idareci atamalarında objektif değerlendirmeler yapılmasını ve liyakatin öne çıkmasını istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmesini istiyoruz. Okulda asgari ücretle çalışan bir hizmetliden daha az maaş alan bir ücretli öğretmene hangi itibarı verdiğinizi iddia edebilirsiniz. Yıllardır dile getirdiğimiz Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin haftalık ders görevi 18 saat iken atölye ve laboratuar öğretmenlerinin haftalık okutmak zorunda olduğu 20 saatlik dersin branş öğretmenlerinde olduğu gibi 15 saat olmasını istiyoruz. Ayrıca DYK ve İYEP şartlarının eşitlenmesini istiyoruz. Öğretmenler Gününde, söz verilen 3 bin 600 ek göstergenin içi boşaltılmadan verilmesini istiyoruz.”

‘ANTALYA İL MİLLİ EĞİTİM’İN ENSAR İLE İMZALADIĞI PROTOKOLÜN KARŞISINDAYIZ’

Son yıllarda okullarda verilen değerler eğitiminin bazı dernek, vakıf ve cemaatlere emanet edildiği görülmektedir. Bunun son örneği Antalya İl MEM’nün Ensar Vakfı ile imzaladığı protokolle yaşanmıştır. Bu millet, bu tür uygulamaların en acı örneğini 15 Temmuz’da yaşamıştır. Biz öğretmenler, değerler eğitimini en güzel biçimde devlete ve millete faydalı olacak şekilde yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Türk Eğitim Sen olarak liyakatin öne çıkmasını istiyoruz. Konya’nın Ilgın İlçe MEM’de yaşanan bir skandalı dile getirmek istiyoruz. Bir sendikanın öğretmenler günü yemeği daveti Ilgın MEM’in resmi yazışma sisteminde duyurusu yapılmıştır. Bu olay taşralarda sendika egemenliğinin aslında ne ilk örneğidir, ne de son örneğidir. Eğer Milli Eğitimde adam kayırma olmasaydı eğitim yerlerde sürünmezdi. Öğretmenlerden sürekli fedakarlık istenerek ikinci üçüncü nöbetler verilmekte, öğle arası nöbet tutturulmakta ve servis denetim görevi verilmektedir. Bir takım uygulamalarla öğretmen etkisiz hale getirilmiştir.

‘ÖĞRETMEN MAAŞLARINA ZAM İSTİYORUZ’

Öğretmenlerin ekonomik durumlarına baktığımız zaman üst üste gelen ağır zamlar sonucunda öğretmen maaşları erimiştir. Artan enflasyon karşısında ek zam kaçınılmazdır. “Öğretmen,Cumhurbaşkanından bile önce gelir” diyen Atatürk’ün çizgisinden hareket edilerek öğretmen maaşlarına da cumhurbaşkanı maaşına yapılan yüzde 26’lık zammın öğretmenlere de verilmesini istiyoruz. Vergi dilimi işkencesine de son verilmelidir. Son yıllarda öğretmene şiddet gündemden düşmemektedir. Öğretmenin güven içerisinde huzurlu bir şekilde çalışabilmesi için yasal çalışmaların yapılmasını istiyoruz.

‘ÖĞRETMENLERİN İTİBARI MEB’İN NAMUSUDUR’

Son olarak öğretmenin itibarı MEB’in namusudur diyoruz. İlkesi önce ülkesi olan Türk Eğitim Sen çatısı altında Mustafa Sabri Seviciler, Şeyh Sait düzenlemesi yapanlar, Kadir Mısıroğlu müptezellere sahip çıkanlar asla barınamaz. Biz memleket sevdalısı, her şeyden önce vatan diyen, bayrak diyen, menfaat için eğilmeyen, kula kulluk etmeyen cesur insanların bir araya geldiği bir teşkilatız. Bu değerlere sahip çıkan tüm arkadaşlarımızı bizlere omuz vermeye davet ediyoruz. Ve inadımızdan değil inancımızdan ‘Ne Mutlu Türküm Diyene!’ diyoruz.