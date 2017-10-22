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Öğrencilerden 'sağlıklı yaşam' yürüyüşü

Cikcilli Mehmet Emin Öncü İlkokulu öğrencileri tarafından karayolları parkından başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar sağlıklı yaşam ve obeziteye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

Öğrencilerden 'sağlıklı yaşam' yürüyüşü

Cikcilli Mehmet Emin Öncü İlkokulu öğrencileri tarafından karayolları parkından başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar sağlıklı yaşam ve obeziteye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

22 Ekim 2017 Pazar 18:58
Öğrencilerden 'sağlıklı yaşam' yürüyüşü
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CİKCİLLİ Mehmet Emin Öncü İlkokulu öğrencileri tarafından karayolları parkından başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar sağlıklı, dengeli beslenme, hareketli yaşam ve obeziteye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü' projesi kapsamında yapılan yürüyüş, şişmanlığın önlenmesi ve sağlıklı yaşam için spor yapmaya dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Yürüyüşe Okul Müdürü Baykul Çetin, Müdür Yardımcısı Güven Atay, Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Yaman, Koordinatör Öğretmen Emine Mert ve öğrenciler katıldı.

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Cikcilli Mehmet Emin Öncü İlkokuluSağlıklı YaşamAtatürk AnıtıöğrencilerAlanya
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