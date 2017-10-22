Öğrencilerden 'sağlıklı yaşam' yürüyüşü

CİKCİLLİ Mehmet Emin Öncü İlkokulu öğrencileri tarafından karayolları parkından başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar sağlıklı, dengeli beslenme, hareketli yaşam ve obeziteye dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi.

'Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Yürüyüşü' projesi kapsamında yapılan yürüyüş, şişmanlığın önlenmesi ve sağlıklı yaşam için spor yapmaya dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Yürüyüşe Okul Müdürü Baykul Çetin, Müdür Yardımcısı Güven Atay, Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Yaman, Koordinatör Öğretmen Emine Mert ve öğrenciler katıldı.