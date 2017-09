Öğrencilerden 'GZP-Kıbrıs hattı' çağrısı

Erkan UYSAL

ALANYA, Gazipaşa, Anamur ve Bozyazı'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) eğitim almak için giden öğrenciler yıllardır adaya ulaşmak ve tekrar yurda dönmek için sıkıntı çekiyor. Alanya'dan 400, Gazipaşa ve Anamur'dan 100 olmak üzere yaklaşık 500 öğrenci Kıbrıs'ta eğitim görüyor. Hem zaman kaybı yaşayan, hem de yüksek miktarlarda uçak parası ödemek zorunda kalan öğrenciler, haftada en az bir kez Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı'ndan Kıbrıs'a karşılıklı sefer düzenlenmesini istiyor. Öğrenciler hava yolu ulaşımı sağlanamayacaksa eskiden olduğu gibi Alanya-Kıbrıs arasında tekrar feribot seferlerinin başlatılmasını talep ediyor. Öğrenciler yaşadıkları sorunun çözümü için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yardım istedi.

'5 SAATİMİZ YOLDA GEÇİYOR'

Kızı Kıbrıs'ta eğitim gören eski Demirtaş Belediye başkanlarından Mustafa Karagöz, sorunla ilgili Yeni Alanya'ya konuştu. Karagöz, "Haftada hiç olmazsa Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı'ndan Kıbrıs'a uçak seferi gerçekleştirilsin. Eğer GZP'den Kıbrıs'a sefer gerçekleştirilirse bu havalimanını sadece Alanya ve Gazipaşa'daki öğrenciler değil, Anamur, Bozyazı'daki öğrenciler de kullanır. Bu bölgelerde öğrenci olarak ciddi potansiyel bulunuyor. Biz sadece haftada 1 gün sefer düzenlenmesini istiyoruz. Bu sadece öğrenciler anlamında düşünülmemeli. Sonuçta öğrencilerin yakınları var. Askerliğini Kıbrıs'ta yapanlar var. Askerlerin de yakınları Kıbrıs'a gidip geliyor. Biz Kıbrıs'a gitmek için önce Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'dan da uçakla Kıbrıs'a gidiyoruz. Antalya Havalimanı'ndaki uçak saat 16.00'da kalkacaksa biz Alanya'dan saat 12.00'de yola çıkıyoruz. 4-5 saatimiz yollarda geçiyor. Kıbrıs'taki üniversitelerde eğitim almak için Alanya, Gazipaşa, Anamur, Bozyazı'dan gidenler var. Bu öğrencilerin yakınları da Kıbrıs'a gidiyor. GZP'den Kıbrıs'a uçak seferi bile olmazsa en azından feribot seferleri yeniden düzenlenebilir. Önceden Alanya-Kıbrıs arasında feribot seferleri vardı. Bu feribotlar hep dolu olarak Kıbrıs'a gidiyordu. Feribotlarla 3 saatte Kıbrıs'a ulaşılıyordu. Hava yolu seferi yapılmazsa feribot seferine razıyız. Eğer uçak ya da feribot seferleri gerçekleştirilirse turizm anlamında da yararlı olur. Seyahat etmek isteyenler de bunlardan yararlanabilir. Türkiye'dekiler Kıbrıs'a, Kıbrıs'takiler de Türkiye'ye daha rahat gidip gelebilir" dedi.

'KIBRIS'A ULAŞIM TAM BİR REZALET'

Alanya'da yaşayan ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde 5 yıldır eğitim gören Okan Karademir de "Alanya'ya feribot varken çok rahattık. İstediğimiz her zaman feribot bulunuyordu fakat 1-2 sene içerisinde bu sistemi kaldırdılar. Feribotla ulaşım çok zorlaştı. Feribotu özellikle maddi olarak daha uygun olduğu için tercih ediyorduk. Şimdi feribotla gitmek istesek Mersin-Taşucu'na gidip ordan binmek zorunda kalıyoruz. Bu da çok uğraş gerektiriyor. Otobüs saati, feribotun ulaşım süresi hepsi dahil nerdeyse 20-22 saat alıyor. Bu da çok büyük bir zaman kaybı. Uçağı tercih ettiğinizi düşünürsek bildiğim kadarıyla her gün bilet bulmak mümkün fakat 1 ay önceden bilet almazsanız bunun da fiyatları can yakıyor. Gazipaşa'dan gelmek istediğimizde ise sadece aktarmalı var. Bu daha büyük bir sorun. Sonuç olarak Kıbrıs'a ulaşım tam bir rezalet. Alanya'dan feribot varken çok rahat bir şekilde ulaşımımızı sağlıyorduk. Buradaki birçok arkadaşım da bu görüşü destekliyor" diye konuştu.

'GZP'DEN UÇAK KALKSA DAHA AVANTAJLI'

Girne Amerikan üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Uğur Yalçıntaş da "Uçak seferlerinin pahalı olması bizi etkiliyor. Feribota bindiğiniz zaman Taşucu'na gidiyoruz. Taşucu'ndan Alanya'ya gelmek 5-6 saati buluyor. Eskiden Alanya'dan Kıbrıs'a feribot seferleri vardı. Bunu kaldırmışlar. Bu nedenle ya Taşucu'na ya da Antalya'ya gitme seçeneğimiz bulunuyor. Başka türlü zor oluyor. Ulaşım konusunda genel olarak bir sıkıntı var. GZP'den bir uçak kalksa veya Alanya'dan feribot seferleri başlasa bizim için daha avantajlı olur. Alanya bölgesinde okuyan öğrencilerin sayısı Kıbrıs'ta az değil. Sadece bizim açımızdan bakılmamalı. Ailelerimiz Kıbrıs'a gelmek istediği zaman bu ayrı bir sorun oluyor. Ya Taşucu'ndan feribota ya da Antalya’dan uçakla gelmek zorunda kalıyorlar. Bir feribot seferi olmuş olsa böyle bir sorun yaşanmaz.

'TEK GİDİŞLİK UÇAK BİLETİ 150 TL'

En ucuz alınabilecek tek yön uçak bileti 150 TL. Biz Antalya veya Kıbrıs için 150 TL'ye bilet alırken, diğer yolcular 50-60 TL'ye İstabul, İzmir, Adana'ya bilet alıyor. Antalya bölgesi deyince sadece bizim firmamız olarak Pegasus var. Başka bir firma yok. Biz Pegasus'a muhtaç kalıyoruz. Yolda rahatsızlansanız bir suyu bile parayla veriyorlar. Feribota 100 TL ödüyoruz.

Haftada feribot 5-6 kez sefer yapıyor. Sorunun çözümü için Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Buradan feribot ya da uçak seferi olsa bizim için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

'GZP ÖĞRENCİLERDEN ÇOK YÜK ALACAK'

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi İrem Karagöz ise "KKTC'ye Alanya, Anamur, Gazipaşa'dan gelen çok sayıda öğrenci arkadaşım var. Çoğu arkadaşım GZP tarafına daha yakın. Okul programlarımız dolayısıyla her zaman vaktimiz olmuyor. Antalya'ya aktarmasız sabah veya akşam gitmemiz gerekiyor. Gazipaşa tarafına gidecekler için zaten indikten sonrası problem oluyor. Dönmemiz için kısa süremiz var. 2 saat önce havalimanında olmak gerekiyor. Uçuş 45 dakika veya 1 saat sürüyor. İndikten sonra Alanya'ya ulaşmak için 2,5 saat zaman harcıyoruz. Bunlar en iyi ihtimaller. Alanya'dan çok daha uzakta olanlar da var. Ve çoğu zaten akşam uçuşuyla inmiş oluyor. O saatte gece her şey daha zor oluyor. Kısa süre sonra dönmemiz lazım. Genelde Alanya'dan dönüşler için de sabah 06.00 uçuşu var. Bu uçuşa yetişmek için 02.00'de transfer var. Bunlar en yakın yer olan Alanya için. Gazipaşa, Anamur tarafı için daha da zor oluyor. Onlar minibüs değiştirerek geliyor. Maksimum 4 günlük tatilimiz var. Gitmek gelmek için derken tatil yolda geçiyor. Aileler çocukları için tedirgin. Alanya yine merkez belki ama mahallelerden ve gelenler için daha zor oluyor. GZP öğrencilerden çok yük alacak. Hem öğrencilerden hem de ailelerin dertlerini sonlandıracak. Her zaman değil en azından haftada 1 gün GZP'den Kıbrıs'a uçuş düzenlenebilir. Tatili yola yedirmek ve o kadar para vermek zor. Uçakla gidiş-geliş 350 TL'den aşağı miktara denk gelmedim. Transfere de 50 TL ödüyoruz. 400 TL'yi 4 günün 2'sine veriyoruz. Bir ara Atlasjet güzergah açtı ama hem daha maliyetliydi hem de saatleri genellikle öğrenciye uymuyordu. Feribot veya GZP bizi çok rahatlatır. Herkes için zaman önemli ama biz öğrenciler için daha önemli. Sorumluluklarımız, belli ders programlarımız var. Zaten çok zamanımız yok. Ona uygun saatte uçak da yok. Uçak olduğunda da tatili yola yediriyoruz. Herkesin maddi durumu aynı değil. Derslerimiz yoğun olduğundan ailemizin yanına dahi zor giderken bize GZP hattı için Bakan Çavuşoğlu'nun yardımcı olmasını istiyorum. Sadece ben değil Alanya, Anamur, Gazipaşa tarafındaki tüm arkadaşlarımın da bu yönde destek vereceğinden eminim. Bu konuda mağduruz" dedi.