Ödüllü şeflerden Başkan Yücel'e ziyaret

KIYASIYA rekabetin ve nefes kesen etapların yaşandığı İstanbul Culinary Cup’ta yarışan “Alanya Team” fuarın en büyük kupasını ve klasman birinciliğinin yanı sıra 2 altın ve 1 gümüş madalya alarak ödülleri topladı. Eğitmen Şef Fatih Saray rehberliğinde ve Alanya Belediyesi desteği ile 2 gün süren yarışmalarda rakipleriyle zorlu bir mücadeleye giren “Alanya Team” ekibi aldığı ödüller ile büyük bir başarıya imza attı.

KUPA VE MADALYALARLA DÖNDÜLER

Usta şeflerin yarıştığı 9 kategoriden 5’inde ödülleri toplayan şeflerimiz göz doldurdu. Gurme Restoran Ana Yemek Tabağında Mehmet Tunç gümüş madalya, Asya Mutfağında Hayrettin Uysal altın madalya, Hamburger Tabağı ve Star Chef’s Grand Prix Ekip Yarışmasında Ercan Eser gümüş madalya ve kupayı hak etti. Anatolian Gurme Şef Ekip Yarışmasında yine Mehmet Tunç, Ercan Eser ve Muharrem Yıldırım altın madalya, Klasman Birinciliği Kupası ve 1.500 TL hediye çeki kazanmayı başardı.

BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Alanya’ya dönen Alanya Team ekibi ve eğitmen Fatih Saray, desteklerinden ötürü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş’a ziyarette bulundu. Şef Fatih Saray, Alanya’yı tanıtmak ve gastronomi sektöründe şehri hak ettiği yere taşımak için Alanya Team olarak bundan sonra gerek yurtiçinde gerekse yarışmalara katılarak şehir gastronomisini uluslararası platformda temsil etmeye devam edeceklerini belirtti ve desteklerinden ötürü Alanya Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Ödüllü şefleri ağırlayan Adem Murat Yücel ise bu önemli başarıdan ötürü tüm ekibi tebrik ederek, “Şehir gastronomisinin gelişimi için yaptığımız çalışmalar neticesinde İstanbul Culinary Cup’ta büyük başarılar elde edildiğini görmek son derece memnuniyet verici. Alanya Mutfağı, üreticisiyle, şefleriyle, işletmeleriyle ve mutfağa özen gösteren tüm vatandaşlarımızla her gün biraz daha gelişiyor ve adından söz ettiriyor. Alanya Belediyesi olarak bizler, Alanya Mutfağını tanıtmak için yapılacak çalışmalarda bulunan değerli şeflerimizin yanındayız” dedi.