Ödüllü şefler Zencefil’de

BU yıl 7. kez düzenlenen Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'nda Zencefil Cafe & Restoran rüzgarı esti. İşletmenin başarılı mutfak şefi İbrahim Baloğlu, yarışmada alınmadık kupa ve madalya bırakmadı. Avokadolu ana yemek dalında altın madalya kazanan Zencefil'in mutfak şefi Baloğlu, deniz mahsulleri dalında ise gümüş madalya kazandı. Ev yemekleri yarışmasında su böreği ve kıvrım tatlısı ile yarışan Azize Babaoğlu ise gümüş madalya kazandı. Yarışmanın usta şeflerden oluşan jürisi, jüri özel ödülünü de Zencefil Cafe & Restoran'ın mutfak şefi İbrahim Baloğlu'na taktim ettiler. Avokadolu ana yemek, pazı yaprağına sarılı pastırmalı tavuk sarması, somon sarma, kıvrım tatlısı ve su böreği ile ödülleri toplayan Zencefil ekibinin mutluluğuna diyecek yoktu. Zencefil Cafe & Restoran işletmecisi Mehmet Babaoğlu aldıkları madalyalarla işletmelerini gururlandıran ekip arkadaşlarına teşekkür ederek “Açıldığımız günden beri Alanya halkının ilgisiyle karşılaştık ve bu ilgi karşısında sürekli kendimizi yenileme, müşterilerimize daha başarılı lezzetler sunabilmek için çalıştık. Aldığımız ödüller ve Alanyalıların işletmemize gösterdiği ilgi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Başarımıza katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza ve Alanyalılara teşekkür ediyorum” dedi.



Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 20:07