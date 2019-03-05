'Odalardan Yücel sesleri yükseliyor

ALPER KUTAY

ZİYARETLERE meclis üyesi adayları Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Merve Baysal, Mustafa Keşoğlu, Uğur Oğuz, Erkan Cebeci, Tuncay Sarmaz, Ahmet Edişmen, Fatma Ünal Akın, Cengiz Toksöz, Mehmet Akman, Şenay Demirtaş Akın, Özlem Payalıoğlu ve Sevda Özaslan’ın yanı sıra kontenjan listesindeki Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz de katıldı.

YÜCEL’İ MEŞALELERLE KARŞILADILAR

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci’yi ziyaretle güne başlayan Başkan Yücel, sırasıyla Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir ve Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp’le görüştü. Doğan Bacak’ın başkanlığını yaptığı Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Başkan Yücel’i meşalelerle karşıladı. Gittiği her odanın yönetimi ve üyeleri Başkan Yücel’e desteklerinin tam olduğunu dile getirdiler. Başkan Yücel ise geride kalan 5 yılda esnafın kalkınması ve rahat bir ortamda çalışması için her türlü kolaylığı sağladıklarını belirterek, önümüzdeki 5 yıl için de esnafın daha çok kazanması adına yepyeni projelerle yola çıktıklarını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 18:31