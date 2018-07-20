Oba'da 'isyan' var

BÖLGENİN yaklaşık 9 saat elektriksiz kaldığını ifade eden vatandaşlar, yetkililere seslenerek bu çilenin bir an evvel son bulması gerektiğini söylediler. Yol konusunda Okşar'ın haklı olduğunu, ancak hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceyi gördüğü Alanya'da elektrikleri kesmesinin doğru olmadığını belirten vatandaşlar kısa zamanda çözüm beklediklerini ifade ettiler. Her gün, "Acaba Hasan Okşar bugün ne yapacak, elektrikler kesilecek mi?" endişesi duyduklarını belirten esnaflar, yeteri kadar mağdur olduklarını dile getirdi.

DETAYLAR SAAT 18.00'DA ALPER KUTAY'LA ANA HABER BÜLTENİ'NDE

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 15:46