Oba halkının otobüs isyanı!

Fikri Berker PAKNA

ALANYA’nın en kalabalık mahallerinden olan Oba Mahallesi’nin Aşağı Oba mevkiinde otobüs krizi yaşanıyor. Bölgede bulunan Oba İlköğretim Okulu’nun önündeki durakta bekleyen Nermin Alıç isimli bir vatandaşın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıkan sıkıntıda, vatandaşların özellikle sabah saatlerinde otobüsler tarafından alınmadığı, güç bela binilen otobüslerin de tıka basa dolu olduğu öğrenildi. Bölgeden geçen 11 numaralı otobüsün sefer sayısının artırılmasını isteyen Alıç konuyla ilgili açıklamasında, “Sabahları otobüsler doluluk nedeniyle bizi almıyor. İşimize geç kalıyoruz. Buradan geçen 11 numaralı otobüs, sabah yoğunluğunda daha fazla sefer yapamaz mı? Otobüslere tıka basa binmek zorunda kalıyoruz. Seferler özellikle sabah saatlerinde artmalı. Bunu çözmek çok mu zor diyerek” sıkıntısını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 15:19