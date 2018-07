Oba'da 'isyan' var

BÖLGENİN yaklaşık 9 saat elektriksiz kaldığını ifade eden vatandaşlar, yetkililere seslenerek bu çilenin bir an evvel son bulması gerektiğini söylediler. Yol konusunda Okşar'ın haklı olduğunu, ancak hava sıcaklığının zaman zaman 45 dereceyi gördüğü Alanya'da elektrikleri kesmesinin doğru olmadığını belirten vatandaşlar kısa zamanda çözüm beklediklerini ifade ettiler. Her gün, "Acaba Hasan Okşar bugün ne yapacak, elektrikler kesilecek mi?" endişesi duyduklarını belirten esnaflar, yeteri kadar mağdur olduklarını dile getirdi.

'AĞLANACAK HALİMİZE GÜLÜYORUZ'

MUSTAFA ÇELİK (RESTORANTÇI)

Yol hakkında bir şey demiyoruz, haklıdır yolu kapatabilir. Ancak elektriği kapatmak demek insanların özgürlüğünü kısıtlamak demektir. Darbe yapılmış veya insanların özgürlüğü kısıtlanmış bunun birbirinden farkı yok. Biri geliyor, 'Ben devletten büyüğüm' diyor. Elektriğimizi kesiyor. Burada bizim dükkanımızda etimiz var, dondurmamız var. Turistler yaşıyor Alanya'da. Bu turistler sorduğu zaman ben ne diyeceğim. Bana soruyorlar, 'Neden kesiliyor elektrik?' diye. Trafonun önüne traktör koyuyor, turistler bunu merak ediyor. Anlatınca artık bize gülüyorlar. Ben şikayette de bulundum. Çünkü mağdurum. Biz CK Akdeniz yetkililerine söylüyoruz. Onlar da, "Biz burayı devletten kiraladık. Sözleşmemiz bittiği anda gideriz" diyor. Madem bir sorunu var, hakkı var, gidip devlete dava açsın. İnsanların hastası var, çocuğu var bu sıcak günlerde elektriksiz bırakılmaz. Bu bir utanç. Ben bana soranlara açıklarken utanıyorum. Bir de tutup turist bekliyoruz. Bu turizmi baltalamaktır. Ben akşama kadar, "Elektrik kesilecek mi? Müşterilerim ne diyecek, gidecek mi ? stresiyle oturuyorum.

'HALKI DÜŞÜNEREK ADIM ATILSIN'

ZEYNEP KARATAŞ (EV HANIMI)

2 aydır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Çok mağdur durumda kaldık. Yol kapatılmasını geçtik, ardından bir de elektriği kestiler. Bu mahallede diyaliz makinesine bağlı evde yaşamak zorunda olanlar var. Yaşlılar, çocuklar var. Üstelik bu sıcak günlerde 6-7 saatten fazla elektriksiz kaldığımız için buzdolabımızdaki yiyecek içecekler bozuldu. En azından halkı düşünerek adım atılmalı. Sorumlusu kimse ciddi bir şekilde ilgilenilsin. Bizi artık zor durumda bırakmasınlar.

'ALANYA'YA YAKIŞMIYOR'

ALİ AKÇAY (EMLAKÇI)

Yol kapatma konusunda sorunlarımız çok büyük. Vatandaş hakkı olduğu için buradaki yolu kapattı. Yol, arsa onun olabilir. Ancak buradaki insanlara, turizmin göbeğinde bir mahallede özellikle yabancılara ve burada oturanlara böyle bir yaptırım uygulaması çok yanlış bir şey. Buradaki insanları böyle zor bir durumda bırakmamaları gerekiyor. Bu yol kapandığında bizim sitemizin girişi de kapandı. Biz de insanların girip çıkabilmesi için özel bir kapı yaptırdık. Elektriği kestirdi bizim tüm yiyecek içeceğimiz mahvoldu. Bunun ilgilisi kimse artık bir şeyler yapılsın. Artık bitsin de burada herkesten bu çileden kurtulsun. Bu görüntüler Alanya'ya yakışmıyor.

'BİR AN ÖNCE ORTA YOL BULUNSUN'

ALİ ÇELİK (MARKETÇİ)

İlk başta biz kendisine hak veriyorduk. Bu yolun bulunduğu bölüm kendisinin taşınmaz mülkü. Ancak sonrasında elektriği kesmesi bizi çok mağdur etti. Kısa süreli de olsa çok problem oldu. Çünkü market işletiyoruz, dolaplarımız var bu sıcakta çok zor anlar yaşadık. Bir an önce orta yol bulunarak bu duruma bir çare üretilmeli.

'GÜCÜ YETEN SATIN ALSIN'

SELİM ŞAHAN (EMEKLİ)

Konu hakkında aslında söylenecek hiçbir şey yok. Yolu kapatan vatandaş haklı. Eğer sahibi olduğu mülkün parasını vermezsen kapatır. 100 lira trafik cezasından evine haciz geliyorsa bunu yapmak da bu adamın hakkı. Devletse devletliğini yapsın. Bu olay ulusala da çıktı. Gerekli ödemeler yapılmazsa istediğini yapar. Mülk onun, gücün yetiyorsa satın alacaksın.

'DAHA ÖNCE TEDBİR ALINMALIYDI'

BARIŞ YAZICIOĞLU

Madem böyle bir yol yapılıyor. Neden daha önce tedbiri alınmamış. Buranın o kişiye ait olduğu en başından belli. Mal sahibi bu durumda haklı. Alanya Belediyesi'nin buna bir çare düşünmesi gerekiyor. Buraya gelen araçlar, motorlar mağdur durumda. Nerede bu yetkili kişiler, belediye başkanı, ilgilenen kişiler. Otellerin, restoranların olduğu bir bölgede bunun kısa sürede çözülmemesi büyük bir eksiklik.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 19:06