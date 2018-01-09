O Ses Türkiye yarışmacısı Cüneyt Güzel'in Alanya'daki adresi belli oldu

O Ses Türkiye'de milyonların gönlünü fetheden Alanyalı şarkıcı Cüneyt Güzel, Sea Star Hotel sahibi Muharrem Göçmentürk ile el sıkıştı. Cüneyt Güzel, 2018 yazı boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Sea Star Hotel'de sahnede olacak. Güzel, aynı zamanda organizasyonların vazgeçilmez adresi olan Sea Star Hotel'in düğün organizasyonlarında da sahne alacak. Şimdiden çok heyecanlı olduğunu belirten sevilen şarkıcı oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Cüneyt Güzel kendisini dinlemeye gelenlere Sea Star Hotel'de unutulmaz anlar yaşatacak.