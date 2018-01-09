O Ses Türkiye yarışmacısı Cüneyt Güzel'in Alanya'daki adresi belli oldu

O Ses Türkiye'de milyonların gönlünü fetheden Alanyalı şarkıcı Cüneyt Güzel, Sea Star Hotel sahibi Muharrem Göçmentürk ile el sıkıştı. Cüneyt Güzel, 2018 yazı boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Sea Star Hotel'de sahnede olacak. Güzel, aynı zamanda organizasyonların vazgeçilmez adresi olan Sea Star Hotel'in düğün organizasyonlarında da sahne alacak. Şimdiden çok heyecanlı olduğunu belirten sevilen şarkıcı oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Cüneyt Güzel kendisini dinlemeye gelenlere Sea Star Hotel'de unutulmaz anlar yaşatacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.