O projenin temelinin atılacağı tarih belli oldu
Quick Sigorta'nın sahibi Maher Holding tarafından Alanya’ya kazandırılacak okulun temel atma töreni 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Tören renkli görüntülere sahne olacak
ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi’nde yapılacak olan ve geçtiğimiz günlerde hafriyat çalışmalarına başlanan Gülseren Hüseyin Doğan İlkokulu'nun protokolü ağustos ayında imzalanmıştı. Antalya Valiliğinde gerçekleştirilen protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mine Erdemoğlu, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile Gülseren Hüseyin Doğan çifti de katılmışlardı. Protokol; Vali Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel, Alanya Belediye Başkanı Yücel ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdemoğlu arasında imzalanmıştı.
PANAYIR HAVASINDA BİR TÖREN OLACAK
Hafriyat çalışmalarının ardından 32 derslikli Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun temel atma töreni 6 Aralık Cuma günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Alanya protokolünün yanısıra Maher Holding ve Quick Sigorta yöneticilerinin de katılacağı törene çok sayıda öğrenci katılım sağlayacak. Temel atma töreni düzenlenen etkinliklerle resmi bir havanın dışına taşınacak. Panayır havasında gerçekleştirilecek temel atma töreninde öğrenciler için çeşitli animasyon gösterileri yapılacak. Törene katılan öğrencilere öğle yemeği de verilecek.
SİGORTA SEKTÖRÜ KONUŞULACAK
Öte yandan temel atma törenine katılmak için Alanya’ya gelecek Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ve Corpus Sigorta Genel Müdürü Sertem Demir; ekonomi, sigorta sektöründe 2020 beklenti ve planlarının ele alınacağı bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı 7 Aralık 2019 tarihinde Calista Otel’de yapılacak.
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