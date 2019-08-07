O artık Cerrahpaşalı

YAĞMUR Özkan, "Bu başarıda en büyük pay babama aittir. Çok küçük yaşlarımdan itibaren bana çizdiği program dahilinde bilinçli, düzenli ve yılmadan çalışmamı sağladı. Sıkıldığım anlarda hemen bana sosyalleşme imkanı sundu. Belli bir süre sonra artık ders çalışmadığım an içimde sıkıntı oluyor, isteyerek çalışıyordum. Cerrahpaşa'yı tercih etmemdeki en büyük etken hem geçen seneki, hem de bu seneki Türkiye birincisinin ilk tercihlerinin Cerrahpaşa olması oldu. Okuldaki ve dışarıdan ders aldığım tüm öğretmenlerime bana özverili bir şekilde tüm bilgilerini öğrettikleri için, ayrıca her zaman benden desteklerini esirgemeyen tüm aile fertlerimize çok teşekkür ediyorum. Üniversite hayatımda yine düzenli bir şekilde çalışıp, cenab-ı Allah'ın da takdiriyle ülkemize yararlı, başarılı bir cerrah olarak yetişmek istiyorum” dedi.