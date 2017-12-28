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Nuri demir seçim çalışmalarına devam ediyor

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, 13 Ocak 2018'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde oda başkanlığına tekrar aday olduğunu "Bir dönem daha başkanlığa adayım' diyerek açıklamıştı

Nuri demir seçim çalışmalarına devam ediyor

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, 13 Ocak 2018'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde oda başkanlığına tekrar aday olduğunu "Bir dönem daha başkanlığa adayım' diyerek açıklamıştı

28 Aralık 2017 Perşembe 20:36
Nuri demir seçim çalışmalarına devam ediyor
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ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, 13 Ocak 2018'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde oda başkanlığına tekrar aday olduğunu "Bir dönem daha başkanlığa adayım' diyerek açıklamıştı. Mevcut ALESO Başkanı da olan Nuri Demir seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Gün içerisinde esnaf ziyaretlerini aksatmayan Başkan Demir, dün yeni ekibiyle birlikte Konaklı esnafını ziyaret etti. Esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Demir ve ekibi bu ilginin karşılıksız kalmayacağını söyledi. Esnafa bir dönem daha başkan olarak seçilirse, yapmak istediği projelerle ilgili bilgi veren Demir, esnafa yoğun ilgisinden ve desteklerinden dolayı hem kendisi, hem de ekibi adına teşekkür ettiğini belirtti. 

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Alanya Esnaf Ve Sanatkârlar OdasıAlesoNuri Demir
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