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Nuri Demir sahaya indi

ALESO Başkanı Nuri Demir, Ocak ayında yapılacak oda seçimlerinde yeni ekibiyle birlikte sahaya indi

Nuri Demir sahaya indi

ALESO Başkanı Nuri Demir, Ocak ayında yapılacak oda seçimlerinde yeni ekibiyle birlikte sahaya indi

30 Ekim 2017 Pazartesi 22:39
Nuri Demir sahaya indi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, ekibiyle sahaya indi. ALESO'nun mevcut başkanı olan ve yeniden oda başkanlığına talip olan Nuri Demir, ekibini oluşturarak sahaya indi. Demir, oluşturduğu ekibiyle birlikte Kızıl Kule önünde fotoğraf çektirerek, "Seçimlere hazırım" mesajı verdi. Demir'in ekibinde yer alan Alaiye Kasap sahibi Selam Arıkan ise sosyal medya hesabında Nuri Demir'le çektirip paylaştığı fotoğrafın altına, "Kızıl Kule gibi dimdik ayaktayız" dedi. Geçtiğimiz günlerde odanın başkanlık seçimleri için bir önceki başkan Ahmet Sert de adaylığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ALESO Başkanı Nuri Demir
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