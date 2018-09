'Ne yapıyorsak Alanya için'

DÜN gerçekleştirilen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclisi’nde Kargıcak ve Mahmutlar otobüs seferlerinde yapılacak değişiklikler esnasında yaşanan sorunların çözümü noktasında atılan adımları dile getiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e Alanya Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı ve yönetimi teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Akıllı, “2011’den bu yana Alanya’da ulaşımla ilgili ciddi yol kat ettik. 5 beldeyi birleştirmiştik. 2014’te Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmıştık. Şimdi ciddi bir sorun var, Kargıcak ve Mahmutlar hattının birleştirilmesi isteniyor. Bayağı tartışma yaşadık. Mehmet Şahin başkanımıza ulaştık, kendisi sorunlarımızı Antalya’ya iletti. Biz 2011’den önceki döneme dönmek istemiyoruz. Allah’ın izniyle bu sorunları çözeceğiz” dedi.

‘OTOBÜSLER ALTSO ÜYESİ ZATEN’

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’ın sosyal medya üzerinden ithamda bulunduğu, “Biz yapıyoruz, kaymağını başkaları yiyor” ifadelerini de değerlendiren Akıllı, “Başkanımıza geldim, durumu izah ettim. Halk otobüslerinin yüzde 75’i ALTSO üyesi zaten. Kendisini aramamızdan daha doğal bir şey yok. Başkanımız da sağ olsun Menderes beyi aradı sorunları arz etti. Bunda sorun olan bir şey yok. BŞB şu an uğraş içerisinde. Ne zaman nasıl yaparlar bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖNEMLİ OLAN KİMİN YAPTIĞI DEĞİL’

ALTSO Başkanı Şahin de ziyaretten dolayı Kerim Akıllı’ya teşekkür ederek, “Hemen hemen her sektörün sorunları bize geliyor. Her zaman olduğu gibi biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Geçen hafta Kerim başkanımız yönetimiyle yanımıza geldi, sıkıntısını aktardı. Biz de Menderes bey ile görüştük. Taşımacılık yapan arkadaşlarımız bizim üyemiz. Biz de sorunları Menderes beye ilettik Menderes bey de, “200 bin TL idi, 100 bin TL’ye düşürdük, vadeyi de 3 aydan 6 aya çıkardık” dedi. Bizim üyelerimizden gelen sorunları çözmemizden daha doğal hiçbir şey olamaz. Burada bu işin çözülmesinde Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun da katkısı var. Ulaşım çok önemli, insanlar ulaşamadığı yere gitmez. Her ziyarette işitiyordum, “Turistler otelden çıkamıyor ulaşım sorunundan dolayı” diye. Biz de bunun üzerine harekete geçtik ve ilgililere sorunları ilettik. Hal ve sanayiyi de yapıyoruz. Alanya için yapıyoruz ne yapıyorsak. Önemli olan kimin yaptığı değil. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.