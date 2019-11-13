Müzisyenler Alanya’da buluşacak

ALANYA’DA yaşayan İranlı piyanist Sivash Shahani’nin organizatörlüğünde 18 Kasım Pazartesi günü Alanya Kültür Merkezi (AKM) A Salonu’nda konser verilecek. 20.00’de başlayacak konserde Türk, Rus, İngiliz ve İtalyan bestekarların eserleri seyirciyle buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’ndan sanatçıların da yer alacağı konserde yerli ve yabancı müzisyenler Alanya izleyicisine müzik ziyafeti sunacak. Gecede sahne alacak sanatçılar şöyle: Solistler, Siavash Asadollahi, Ramin Farhangnia ve Arzu Alkaşı, klarnet ve akordeonda Atıf Peynirci, klavyede Esin İpekoğlu, kontrbasta Alpay İşman ve piyanoda Siavash Shahani. (Haber Merkezi)

