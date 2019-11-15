Mutfak Mirası’na bir üye daha 

HAKKI Uysal‘ın işletmeciliğini yaptığı ‘Han Restoran’ menülerine eklediği Alanya yöresel lezzetleri ve Alanyalı üreticilerden aldığı ürünleri kullanarak hazırladığı tariflerle Mutfak Mirası Alanya ağına kabul edildi. Alanya Mutfağını ve yerli ürünleri doğru tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için neler yapabilecekleri konusunda uzun süredir araştırma yaptıklarını ifade eden Uysal, “Mutfak Mirası Alanya projesi ile çalışmalarımızın uygunluğunun Alanya Belediyesi ve Avrupa Birliği onaylı Culinary Heritage Europe tarafından da onaylanmış olmasından son derece mutluyuz. Mutfağımızı, mutfak kültürümüzü ve yerli gıdalarımızı tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

‘90 BİN KİŞİYE ULAŞTIK’

Üyelik tabelasını Uysal’a teslim eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Mutfağına ve yerli ürünlerimize inanarak başlattığımız ve Türkiye’de başka örneği olmayan işbirliği ağı sayesinde kültürümüzü, yemeklerimizi ve emek verdiğimiz yerli ürünlerimizi 22 dilde tanıtmaya başladık. Toplamda 25 üretici ve işletmemizden gelen 61 adet ürünümüz bugüne kadar 90 bin kişiye internet üzerinden ulaştırıldı. Ekim ayında Türkiye’de ilk kez Alanya’da düzenlenmiş olan ‘Gastrotur Alanya’ etkinliği ile üye üreticilerimiz ve işletmelerimizle bir ilke daha imza attık. Bu vesile Han Restoran işletmecisi Hakkı Uysal‘a, ayrıca bizlerle birlikte mutfak kültürümüzü ve yerli ürünlerimizi tanıtmak için çalışmalarımıza destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.