MÜTBİR Başkanı'ndan inşaat sektörü hakkında önemli açıklamalar

İSTİHDAM seferberliği kapsamında uygulamaya konan teşviklere ilişkin sektör temsilcilerinden değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker istihdam seferberliğini sektörel açıdan Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yorumladı. Öte yandan inşaat sektörünün taleplerine de değinen Küçüker sektörün en temel talebinin ihracat kapsamında değerlendirilmek olduğunu ifade ederek siyasilere ve idari yetki birimlerine çağrıda bulundu.

‘İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BİR DOMİNO ETKİSİ VAR’

İnşaat sektörünün yarattığı domino etkisiyle beraberinde çok sayıda farklı meslek komitesini de etkilediğini vurgulayan Küçüker “Alanya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri inşaat. İstihdamda ciddi bir rol oynuyor. Ekonomiye sağladığı katma değer son derece yüksek. İstihdam programını sektörel açıdan mutlu edici buluyoruz. Sektörümüzün bu ve buna benzer teşviklere gerçek anlamda ihtiyacı var. Yanı sıra uzun süredir taleplerimiz arasında yer alan başkaca hususlar da mevcut. İnşaat sektörünün ihracat kapsamında değerlendirilmesini ve KDV istisnalarının yapılmasını istiyoruz. Buna yönelik taleplerimizi daha evvel de ilgili makamlara ve siyasilere sunduk. Çalışmalarımız mevcut. Zira özellikle yaşadığımız şu geçiş döneminde sektöre ivme kazandırmak adına bu teşviklere ihtiyaç duyuyoruz. Bu sektör tek bir daldan oluşmuyor. Yarattığı domino etkisiyle beraberinde çok sayıda sektöre de etkisi bulunuyor” şeklinde konuştu.

‘ALANYA’NIN TANITIMINDA ETKİN BİR ROLÜ VAR’

Küçüker inşaat sektörünün Alanya’nın tanıtımında etkin bir rolü olduğunu belirterek “Alanya’daki müteahhitler olarak ciddi uğraşlar veriyoruz. Yabancıya ulaşmak ve Alanya’yı anlatarak burada mülk edindirmek için gerçekten çok çalışıyoruz. Ki bu kolay değil. Arkadaşlarımızın bir kısmı, şu an bile, Amerika’da, Çin’de, Kazakistan’da, Katar’da, Hindistan’da. Neden oradalar? Çünkü insanlara öncelikle Alanya’yı anlatmak gerekiyor. İnsanlar öncelikle Alanya’yı tanıyacak ve sevecek ki Alanya’ya yatırım yapsınlar. Dolayısıyla emek veren firmalarımızın da emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve Alanya’ya daha çok kazandırabilmeleri için özellikle Alanya bölgesinde satışların ihracat kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.