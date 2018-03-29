Mustafa Tuna projelerini anlattı

KADINLARIN iş gücüne katılımını arttırmak amacıyla bir dizi teşvik politikaları uygulayacaklarını söyleyen Tuna, kadınların iş hayatında daha aktif ve etkili rol oynamaları için kadınlara özel, mesleki yeterliliklerinin sağlanıp, serbest girişimci ve iş piyasasına dahil edecekleri projeleri olduğunu belirtti. Tuna, "İşsiz yetişkinler, ev hanımları, emekliler gibi aktif çalışma hayatının dışında olan kişilere ve herhangi bir sebepten dolayı iş hayatının dışında kalan kadınlara hayat boyu öğrenme kursları verilerek bu kişilerin iş hayatına dahil olmalarını sağlayacağız" dedi.

'GENÇLERE REHBER OLACAĞIZ'

Gençlerin uygun meslek seçimine rehberlik yapmak ve işe yerleştirmek amacıyla mesleki eğitim kursları açacaklarını söyleyen Tuna, bu proje ile hem işsizliğin önüne geçeceklerini, hem de usta-çırak ilişkisinin devamlılığını sağlayacaklarını dile getirdi. Sektörde yaşanan ara-nitelikli eleman sıkıntısını gidermek için de projelerinin olduğunu söyleyen Tuna şöyle konuştu: "Özellikle turizm sektöründen sonra sanayide yok olan çırak olgusunu mesleki kurslarla gidermeyi hedefliyoruz. Alanya'da turizm sektörünün albenisinden dolayı gençler sanayiyi tercih etmiyor. Çocuklarımızın ilköğretim sonrası meslek okullarını tercih etmeleri için teşvik edici iş garantili çalışmalar yapacağız. Kurslar vasıtasıyla beceri edindirmeyle ara-nitelikli eleman sıkıntısını gidereceğiz. Üniversitelerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü’yle yapılacak çalışmalarla hem ara eleman sorununa çözüm getireceğiz hem de gençlerimizin meslek ve iş sahibi olmaları için çalışacağız. Gençlerimiz için barınma ve konaklama imkanı oluşturulacak kursların yanında gençlerimizi sosyal ve kültürel açıdan geleceğe hazırlayacağız. Böylece çırak, kalfa ve usta ilişkisini de devam ettirmiş olacağız."

'SPORA TEŞVİK EDECEĞİZ'

Tuna, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' atasözünden hareketle gençlerin, kalfa ve çırakların sporla iç içe olmaları gerektiğini ve bunun için de bazı çalışmalarının olduğunu söyledi. 'Gençler geleceğimizdir' sloganıyla oda üyelerinin yanında çalışan kalfa ve çırakların yanı sıra okul yönetimlerinin belirleyeceği ortaokul ve lisede eğitim gören en başarılı üç öğrencinin, sosyal imkanlardan faydalanması, kötü alışkanlıklardan uzak durması amacıyla spora teşvik edileceğinin altını çizdi.

'ALANYASPOR'DAN 500 KOMBİNE'

"Alanyaspor’dan hedef olarak 500 adet kombine alınarak, başarılı öğrenci kalfa ve çıraklara hediye edeceğiz" diyen Tuna, "Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında gençlerin her türlü sporda aktif rol almasını sağlayacağız. Alanya’da başta belediye olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokollerle, spor tesislerine yapılacak yatırımlarla sportif hareketliliği yaygınlaştırıp, spor kültürünün tabana yayılmasını sağlayacağız. Ayrıca her yaştan insanın spor yapma alışkanlığını kazandırmak da hedeflerimiz arasında" diye konuştu.